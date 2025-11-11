Dua Lipa na ludom derbiju! Nije mogla vjerovati čemu svjedoči, a onda se pojavio on

Pop superzvijezda Dua Lipa zamijenila je proteklog vikenda mikrofon za argentinski nogometni dres i viđena je na najstrašnijem argentinskom derbiju i jednom od najluđijih derbija na svijetu, onom između Boce Juniors i River Platea.

Britanska pjevačica bila je u Buenos Airesu na svojoj turneji Radical Optimism gdje je nastupala dvije noći u argentinskoj prijestolnici. Nakon što je odradila dvije rasprodane večeri na stadionu River Platea koji se zove Estadio Monumental, odlučila je u nedjelju gledati derbi Boce Juniors i River Platea na kultnoj La Bomboneri.

Tridesetogodišnjakinja podrijetlom s Kosova gledala je kako Juniors pobjeđuje u derbiju 2-0 na La Bomboneri zahvaljujući golovima Exequiela Zeballosa i Miguela Merentiela. Odlučila je ostati neutralna dok je nosila dres argentinske reprezentacije i promatrala ludi navijačku akciju na tribinama, prenosi britanski The Sun. U jednom trenutku ni sama nije mogla vjerovati čemu svjedoči, kako su argentinski navijači ludi i kakva energija vlada na La Bomboneri. Tako nečeg nema u Engleskoj kolijevci nogometa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No, činilo se prvotno da je autorica hita One Kiss navijala za Bocu kad se susrela s legendom kluba Juniors, legendarnim Juanom Romanom Riquelmeom.

Slika podijeljena na društvenim mrežama prikazuje je kako pozira pored nogometne ikone držeći domaći dres s njezinim imenom - i brojem 10. Boca Juniors proslavili su njezin dolazak objavivši sliku na X-u uz njezinu izjavu:

"Ja volim energiju, ljudi su savršeni.“

Korisnici Xmreže eruptirali su i reakcije, komentari, samo su pljuštali...

"Dua Lipa uz Romana, fascinirana ovim bojama.“

Međutim, River Plate je također objavio sliku Dua Lipe, koja odnedavno ima i državljanstvo Kosova, kako drži njihov dres s osmijehom na licu. Zanosna brineta već je oduševljavala obožavatelje tijekom svojih nastupa u Buenos Airesu noseći srebrni kombinezon, odgovarajuće čizme i mrežaste tajice.

Sada se sprema otputovati u Čile, gdje će ovaj tjedan svirati dvije večeri prije nego što krene u Brazil. Dua će završiti turneju nastupima u Peruu, Kolumbiji i Meksiku.

Njezin nastup u Argentini dolazi nekoliko dana nakon što je zauzela prvo mjesto na godišnjoj listi bogatih ispod 30 godina časopisa Heat - s bogatstvom od 129 milijuna funti. Bila je debelo ispred glumca Spider-Mana, Toma Hollanda, na drugom mjestu s 35,7 milijuna funti. Dua Lipa je poznata po tome što simpatizira Arsenal i Liverpool nakon što je fotografirana kako slavi nevjerojatnu pobjedu Topnika u Ligi prvaka nad Real Madridom ranije ove godine. No, to je zbunilo obožavatelje nakon što je prethodno viđena kako drži dres Liverpoola uz Jamieja Carraghera. Potvrdila je svoju naklonost prema oba engleska velikana nakon nastupa uoči poraza Liverpoola od Real Madrida 3-1 u finalu Lige prvaka 2018. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosinečki razotkrio Celtu: 'Dobri su, ali nisu Barca. Dinamo ih može dobiti, ali pod jednim uvjetom'