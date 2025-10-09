Tužna vijest potresla je Argentinu: Iznenada preminuo trener Boca Juniorsa

Trener Boca Juniors Miguel Angel Russo preminuo je u srijedu u dobi od 69 godina nakon duge borbe s rakom, priopćio je klub.

"Miguel ostavlja neizbrisiv trag u našoj instituciji i uvijek će biti primjer radosti, topline i truda", objavio je klub na društvenim mrežama.

Russo, koji je bio na kućnoj njezi nakon nekoliko bolničkih boravaka posljednjih mjeseci, bio je prisiljen odstupiti sa svojih svakodnevnih trenerskih dužnosti zbog bolesti. Posljednji je put prisustvovao utakmici Boca Juniors 21. rujna. Njegov pomoćnik, Claudio Ubeda, u međuvremenu ga je zamijenio. Prema pisanju argentinskih medija, dobio je infekciju mokraćnog sustava nakon što mu je 2017. dijagnosticiran rak prostate.

Međutim, bio je aktivno uključen u momčad unatoč pogoršanom zdravlju, održavajući bliski kontakt sa svojim trenerskim kolegama i klupskom hijerarhijom.

Russo je tri puta vodio Bocu, vodeći ih do osvajanja trofeja Copa Libertadores 2007. i osvajanja naslova prvaka Argentine s klubom 2020. prije nego što ih je ove godine vodio na Svjetskom klupskom prvenstvu.

Izvan Argentine, Russo je radio kao trener u Universidad de Chile, Salamanci u Španjolskoj, Moreliji u Meksiku, kao i u Alianza Lima, Cerro Porteno, Millonarios i saudijskom Al-Nassru. U Kolumbiji je idol jer je pomogao Millonariosima da osvoje prvenstvo 2017., dan nakon što je prošao kemoterapiju zbog raka.

Russo, bivši igrač Estudiantesa, odigrao je više od 400 utakmica za klub i osvojio dva nacionalna naslova.

