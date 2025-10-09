Sigurnosni problemi promijenili planove: Argentina mijenja lokaciju prijateljske utakmice

Prijateljska utakmica između Argentine i Portorika u Sjedinjenim Državama premještena je iz Chicaga u Fort Lauderdale i pomaknuta za utorak zbog sigurnosnih i logističkih problema, rekli su organizatori u srijedu.

Utakmica, koja se prema prvom rasporedu trebala igrati u ponedjeljak na Soldier Fieldu, sada će se održati dan kasnije na stadionu Chase na Floridi, domu Inter Miamija kapetana argentinske reprezentacije Lionela Messija.

Prema pisanju medija, do promjene lokacije je došlo zbog prosvjeda u Chicagu protiv američke imigracijske politike, što je otežalo jamčenje sigurnosti događaja.

Svjetski prvaci Argentina, koji su već osigurali svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, također će odigrati prijateljsku utakmicu s Venezuelom u petak na stadionu Hard Rock u Miamiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski navijači napravili show u Pragu