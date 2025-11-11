Svi pogledi na Ivani Kekin i Ani Maras Harmander: Zablistale na premijeri

Makedonski film DJ Ahmet redatelja Georgija M. Unkovskog otvorio je u ponedjeljak, 10. studenoga 23. Zagreb Film Festival u kinu CineStar Branimir. Među uzvanicima na otvorenju bili su i glumica Ana Maras Harmander (44) te saborska zastupnica i psihijatrica Ivana Kekin (41), supruga glazbenika Mile Kekina (54), a kako je ondje bilo, pogledajte u našoj galeriji.

Festival će trajati do 15. studenoga 2025. i održava se na pet lokacija u kinima CineStar Branimir, Kinoteka, Dokukinu KIC te u Muzeju suvremene umjetnosti. U natjecateljskom programu prikazat će se devet dugometražnih i 12 kratkometražnih filmova.