Dok su jedni gledali u brodove, ostali su se okretali za njom: Zgodna Zadranka prošetala uvalom

U sklopu Dana grada Zadra u uvali Foša ispred Kopnenih vrata održan je projekt "Idra u Foši", kojim se odala počast bogatoj pomorskoj tradiciji grada. Pet tradicijskih brodova na latinska jedra nakratko je vratilo staru vizuru Foše i prizor kakav je nekada bio svakodnevica na zadarskom moru.

Kako je istaknula prof. pov. umj. i dipl. arheolog Zrinka Brkan Klarin, cilj je da se ovakav prikaz u budućnosti uspostavi kao stalna otvorena izložba, svojevrsni muzej na otvorenom koji spaja baštinu, identitet i život uz more. Veliku ulogu u realizaciji ima Udruga za istraživanje i zaštitu maritimne baštine Kanata.

Tradicijske gajete ostaju u Foši cijeli ponedjeljak, a večernji program uz klapsku pjesmu održava se u 20 sati.

Doživite atmosferu i pogledajte fotografije preuzete s portala Ezadar.