Iduće sezone sve se mijenja: Nova pravila, novi bolidi i velika nepoznanica oko Red Bulla

Nakon deset godina, u Formuli 1 ponovno ćemo gledati 22 bolida na stazi. Dolaskom Cadillaca, koji ulazi kao jedanaesta momčad, širi se ionako složena mreža odnosa u F1. Mnogi navijači i dalje smatraju da su bolidi preveliki, zbog čega je borba na stazi posljednjih godina izgubila na intenzitetu.

Najbolji primjer za to je Monaco, koji je postao više revijalni događaj nego prava utrka, iako tradicija i dalje čini ovu stazu jednim od simbola Formule 1.

Sada, kad znamo da nas očekuje prošireni grid, pogledajmo kako izgleda situacija za iduću sezonu tko je siguran, tko još čeka potvrdu i tko bi mogao biti novo lice na startu.

Iako se sezona 2025. bliži kraju, u kojoj Lando Norris predvodi borbu za naslov i praktički već drži trofej jednom rukom, mnoge momčadi već gledaju prema 2026. kada na snagu stupaju nove tehničke regulacije.

Nova pravila donose manje i lakše bolide, s većim naglaskom na električni pogon, dok će se s dolaskom Cadillaca na gridu prvi put nakon dugo vremena naći 22 vozača, što bi moglo značajno promijeniti dinamiku prvenstva.

Prijenos utrke Formule 1. možete gledati od iduće sezone na programu RTL-a i platforme VOYO

Kako trenutno izgleda potencijalni grid za 2026.

Alpine ulazi u novu sezonu s dvojcem Pierre Gasly i Franco Colapinto. Nakon niza promjena u vodstvu i loših rezultata, ova kombinacija predstavlja pokušaj stabilizacije momčadi, koja je trenutno na dnu poretka konstruktora. Podsjetimo, sezonu su počeli s Gaslyjem i Jackom Doohanom, no mladi Australac nije uspio upisati ni bod i zamijenjen je Colapintom. Unatoč povratku Flavija Briatorea, Alpine je i dalje daleko od očekivanja.

Aston Martin zadržava Fernanda Alonsa i Lancea Strolla. Dolazak Adriana Neweya trebao bi donijeti novi zamah momčadi koja je prošle godine započela snažno, ali nije uspjela održati korak s vrhom. Alonso, koji će imati 44 godine, ulazi u možda posljednju sezonu karijere, dok Stroll i dalje uživa sigurnu poziciju zahvaljujući ocu vlasniku tima.

Sauber, koji prelazi pod ime Audi, nastavlja s Nicom Hülkenbergom i Gabrielom Bortolettom. Obojica imaju ugovore do kraja 2026., a iako je Hülkenberg konačno dočekao svoj prvi podij, nije isključeno da će Audi u budućnosti tražiti mlađeg vozača. Bortoleto je, pak, u svojoj prvoj sezoni impresionirao konstantnošću i pokazao da ima dugoročan potencijal.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cadillac, novi američki tim, na grid dovodi iskusni dvojac Valtteri Bottas i Sergio Pérez, čije će iskustvo s ukupno 527 Grand Prix startova biti od neprocjenjive važnosti za novu momčad. Rezervni vozač bit će Colton Herta, dok će Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi i Charlie Eastwood biti dio razvojnog i simulator programa.

U Ferrariju je situacija zanimljiva, Lewis Hamilton ostaje do kraja iduće sezone, ali se sve više nagađa o njegovom odlasku nakon slabijih nastupa. Charles Leclerc ostaje temelj momčadi i vozač na kojeg Scuderia gradi budućnost, s ciljem osvajanja svog prvog naslova svjetskog prvaka još od Kimi Raikkonena 2007.

Haas ostaje s istim sastavom u duetu Esteban Ocon i Oliver Bearman. Obojica su pokazala napredak, posebno Bearman, koji je u Meksiku završio na rubu postolja.

McLaren ostaje vjeran svojim vozačima Norrisu i Piastriju. Njih dvojica postali su ključni za transformaciju tima i, uz mladost i dugoročne ugovore, čine jedno od najstabilnijih partnerstava na gridu.

U Mercedesu, George Russell ostaje dugoročni projekt momčadi, dok je mladi Kimi Antonelli već dokazao da ima što je potrebno za budućnost tima. Nakon sjajnog nastupa u Brazilu, mnogi ga vide kao nasljednika Hamiltona, a Toto Wolff mu vjeruje u potpunosti.

Najveća nepoznanica i dalje je Red Bull i njihova sestrinska momčad Racing Bulls. Prema svemu sudeći, Isaac Hadjar bi mogao biti promoviran uz Maxa Verstappena, dok bi u drugoj momčadi mogli voziti Liam Lawson i Arvid Lindblad, mladi Red Bullov talent. To bi značilo da Yuki Tsunoda, nakon četiri godine, ostaje bez mjesta.

Na kraju, Williams ostaje s dvojcem Carlos Sainz – Alex Albon, koji čine solidnu kombinaciju iskustva i brzine. Iako još čekaju prvu pobjedu, ali budmio realni i potencijalni podij, momčad napreduje i ostaje stabilna.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometne legende oprostile se od Rudija Belina, 'Džentlmena u kopačkama'