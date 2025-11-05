Preminuo je bivši vozač Formule 1 hrvatskih korijena

Bivši vozač Formule 1, Andrea de Adamich preminuo je u 85. godini života. Riječ je o bivšem talijanskom vozaču Ferrarija i McLarena koji vuče hrvatske korijene.

De Adamich je rođen u Trstu u hrvatskoj obitelji, a jedan od predaka mu je i Andrija Ljudevit Adamić, jedan od najbogatijih riječkih trgovaca u 18. stoljeću. De Adamich je u F1 nastupio u 30 utrka u razdoblju od 1968. do 1973. Ukupno je skupio šest bodova.

Foto: Jt/imago Sportfotodienst/profimedia

De Adamich se također utrkivao u europskoj Formuli 2 i europskoj F5000. Dva puta je sudjelovao u utrci 24 sata Le Mansa, s jednim odustajanjem 1970. i četvrtim mjestom 1972.

Nakon umirovljenja, postao je popularan komentator i TV stručnjak zahvaljujući svom znanju, uvidu i spremnosti za raspravu u eteru. De Adamich je 2022. imenovan Komendatorom Reda za zasluge, jednim od najviših civilnih odlikovanja za Talijane.

