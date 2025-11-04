Može li Piastri izdržati pritisak i vratiti naslov koji mu klizi iz ruku?

Oscar Piastri, donedavno vodeći u poretku Formule 1, prolazi kroz najteže trenutke svoje dosadašnje karijere.

Nakon niza pogrešaka i psihološki teških vikenda, mladi Australac uoči Brazila više nije na vrhu, Lando Norris preuzeo je vodstvo s bodom prednosti, dok Max Verstappen ponovno pokazuje zube i čeka svoju priliku s tridesetak bodova zaostatka.

Australac bi, čini se, najradije izbrisao posljednje utrke koje su ga koštale goleme prednosti.

Norris u naletu, Verstappen se vraća, a Piastri pod pritiskom

Piastri je većinu sezone držao vrh ljestvice, ali se sve promijenilo nakon utrke u Bakuu, gdje je sam sebi pokvario vikend pogreškom u prvom krugu. Od tada ga Norris konstantno nadmašuje, dok Verstappen zahvaljujući Red Bullovom novom podu uvedenom u Monzi ponovno ulazi u borbu za naslov.

Verstappen je u posljednjih pet utrka ostvario tri pobjede i sada prijeti rekordnom petom uzastopnom titulom.

U isto vrijeme, McLaren se bori s vlastitim tehničkim problemima, što bi moglo dodatno zakomplicirati završnicu.

Samo četiri utrke i jedan sprint ostali su do kraja sezone, a raspored sugerira da nas čeka rasplet dostojan 2021. godine u posljednjem krugu.

Hill: “Piastri je previše razmišljao o naslovu”

Legendarni Damon Hill, svjetski prvak iz 1996., smatra da je Piastri pao pod težinom vlastitih ambicija.

“Mislim da je postao previše opterećen idejom da može postati svjetski prvak. Možda ga je ponijela ta spoznaja taj nalet adrenalina i prevelika želja,” rekao je Hill za Stay on Track podcast.

Hill je istaknuo kako je Piastri tijekom sezone pokazivao hladnokrvnost u intervjuima, no da se u posljednjim utrkama vidi da se borba za naslov počela odražavati na njegovu izvedbu:

“On se inače ne da lako isprovocirati, ali sada vidimo da je pod pritiskom. Kad vam netko postavi pitanje ‘Gubiš li kontrolu?’, teško je ostati potpuno miran.”

Brazil donosi novu borbu: Interlagos kao poprište mogućeg preokreta

Sljedeća postaja je Interlagos, staza na kojoj je Verstappen u prošlosti pružao spektakularne vožnje uključujući i pobjedu prošle sezone s čak 17. startne pozicije.

Upravo bi Brazil mogao odlučiti hoće li Norris zadržati vodstvo, može li Piastri pronaći izgubljenu formu i samopouzdanje, ili će Verstappen još jednom dokazati da se šampionski instinkt ne gubi.

