Završava se era Lewisa Hamiltona u Ferrariju: Nećete vjerovati tko ga mijenja...
Dok se Ferrari bori za drugo mjesto u poretku konstruktora, u Maranellu se već raspravlja o budućnosti vozačke postave. Prema stranim medijima, Lewis Hamilton možda neće dobiti novi ugovor nakon isteka sadašnjeg.
Sedmerostruki svjetski prvak trebao je donijeti iskustvo i pobjednički mentalitet, no uprava sve više razmišlja o podmlađivanju i dugoročnoj viziji tima. Kao glavni kandidat za njegovo mjesto spominje se Oliver Bearman, 20-godišnji Britanac iz Ferrarijeve akademije.
Mladi vozač impresionirao je u nekoliko nastupa ove sezone, osobito na Velikoj nagradi Meksika, gdje je završio četvrti i ostavio snažan dojam na šefa momčadi Freda Vasseura.
„Činilo se da nije pogriješio ni u jednom trenutku. Mislio sam da može i do podija“, rekao je Vasseur.
Bearmanova smirenost, brzina i zrelost u vožnji učvrstile su dojam da Ferrari u njemu vidi vozača budućnosti. Ako se najave pokažu točnima, Hamiltonov odlazak mogao bi označiti početak nove ere u Maranellu.
