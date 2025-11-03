Završava se era Lewisa Hamiltona u Ferrariju: Nećete vjerovati tko ga mijenja...

Dok se Ferrari bori za drugo mjesto u poretku konstruktora, u Maranellu se već raspravlja o budućnosti vozačke postave. Prema stranim medijima, Lewis Hamilton možda neće dobiti novi ugovor nakon isteka sadašnjeg.

Sedmerostruki svjetski prvak trebao je donijeti iskustvo i pobjednički mentalitet, no uprava sve više razmišlja o podmlađivanju i dugoročnoj viziji tima. Kao glavni kandidat za njegovo mjesto spominje se Oliver Bearman, 20-godišnji Britanac iz Ferrarijeve akademije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mladi vozač impresionirao je u nekoliko nastupa ove sezone, osobito na Velikoj nagradi Meksika, gdje je završio četvrti i ostavio snažan dojam na šefa momčadi Freda Vasseura.

Od 2026. Formulu 1 ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji!

„Činilo se da nije pogriješio ni u jednom trenutku. Mislio sam da može i do podija“, rekao je Vasseur.

Bearmanova smirenost, brzina i zrelost u vožnji učvrstile su dojam da Ferrari u njemu vidi vozača budućnosti. Ako se najave pokažu točnima, Hamiltonov odlazak mogao bi označiti početak nove ere u Maranellu.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'