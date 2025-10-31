Kultni prvak odlazi u mirovinu! Sport više neće bit isti: 'Život mi je postao previše zauzet'

Jenson Button (45), bivši svjetski prvak u Formuli 1 iz 2009. godine, objavio je kako ide u mirovinu. Britanac se trenutno natječe u Svjetskom prvenstvu izdržljivosti (WEC), a karijeru će završit nakon osme i posljednje utrke sezone u Bahreinu idućeg vikenda, prenosi britanski tabloid The Sun.

Posljednja utrka

Button, koji je 2009. senzacionalno osvojio naslov s Brawn GP-om te sezone, napustio je Formulu 1 još 2017. godine. Danas je redovito lice u prijenosima Formule 1 na Sky Sportsu.

Posljednje dvije godine nastupao je za momčad Jota u utrkama izdržljivosti, no sada je potvrdio da će se ovog vikenda zauvijek oprostiti od profesionalnog utrkivanja. Button je za BBC Radio Somerset rekao:

“Ovo će biti moja posljednja utrka. Oduvijek sam volio Bahrein, mislim da je to zabavna staza i uživat ću u svakom trenutku jer ovo označava kraj moje profesionalne vozačke karijere.”

18 sezona u Formuli 1

Nakon odlaska iz Formule 1, Button se 2022. godine oženio Brittny Ward. Zajedno imaju sina Hendrixa (6) i kćer Lenny (4).

Button je priznao da više nema energije za još jednu sezonu za volanom:

“Stvarno sam uživao s momčadi Jota u WEC-u, ali moj život je postao previše zauzet i nije fer ni prema ekipi ni prema meni da ulazim u 2026. s mišlju da ću imati dovoljno vremena za to. Moja djeca imaju četiri i šest godina i kad si tjedan dana odsutan, propustiš mnogo toga – to se vrijeme ne može vratiti. Osjećam da sam već puno propustio posljednjih godina, što je bilo u redu jer sam znao da će tako biti, ali ne želim to ponovno proživljavati još jednu sezonu.”

Tijekom karijere dugoj više od dva desetljeća, Button je vozio 18 sezona u Formuli 1, ostvarivši 15 pobjeda u 306 utrka. Najveći uspjesi došli su s Brawn GP-om 2009., nakon čega je prešao u McLaren gdje mu je momčadski kolega bio sedmerostruki svjetski prvak i jedan od najboljih vozača Formule 1 u povijesti Lewis Hamilton. Iako se Hamilton često smatra najvećim britanskim vozačem, Button ga je tijekom tri zajedničke sezone u McLarenu ukupno nadmašio u bodovima.

'Imam klasične automobile koje volim i to me jako veseli'

Nakon što se 2017. povukao iz Formule 1, Button je nastupao u japanskoj Super GT seriji i na 24 sata Le Mansa prije nego što se pridružio WEC-u.

Ipak, planira i dalje povremeno voziti, ali u klasičnim automobilima:

“Imam klasične automobile koje volim voziti i to me jako veseli jer su moji automobili i volim taj mehanički osjećaj. To je sasvim drugačije od onoga što sam vozio u WEC-u i F1. Tu si stvarno povezan s automobilom, moraš koristiti tehniku ‘heel and toe’, pogoditi promjenu brzine, nema aerodinamike – sve je čista mehanika.”

