Verstappenu voda ide niz mlin: McLaren pred najvećim izazovom sezone, ali jedno ga može skupo koštati

Formula 1 ulazi u završnicu koja bi mogla postati najneizvjesnija u posljednjih pet godina. Nakon 20 utrka, Lando Norris drži vrh poretka s 357 bodova, dok mu je momčadski kolega Oscar Piastri tik iza s jednim manje. Treći je Max Verstappen, koji sa 321 bodom strpljivo čeka svoju priliku.

Pred nama su još četiri utrke: Brazil, Las Vegas, Katar i Abu Dhabi, a upravo bi Interlagos mogao presuditi u kojem će smjeru otići momentum sezone.

McLaren u problemima: Dvojac koji sam sebe koči

Iako je McLaren momčad godine, sve više se vidi da unutarnji dvoboj između Norrisa i Piastrija troši momčadsku energiju.

U Singapuru su se međusobno dodirnuli, a u Austinu obojica završili izvan utrke nakon sudara.

Iako je timski šef Andrea Stella pokušao smiriti situaciju i „početi s čistim listom“, vidljivo je da pritisak uzima danak.

“Analizirali smo sve unutar tima, otvoreno i konstruktivno. Sada gledamo samo naprijed jer cilj je da naslov ostane u papaya bojama,” poručio je Stella.

Piastri, koji ima tek 24 godine i treću F1 sezonu u rukama, sve više osjeća težinu borbe za naslov.

Njegov pad forme podsjeća na ranije faze karijere kad bi, pod pritiskom, gubio ritam, ali ovaj put protiv Verstappena i Norissa nema prostora za pogreške.

Red Bullov povratak: Verstappen pronašao pravu formulu

Verstappenov povratak u formu rezultat je tehničkih nadogradnji RB21-a, posebno u području ovjesa i poda, što mu je omogućilo bolju kontrolu i manju potrošnju zadnjih guma.

Dok su Norris i Piastri međusobno oduzimali bodove, Nizozemac je iskoristio svaki njihov propust.

“Potencijal je oduvijek bio u bolidu. Trebalo nam je vremena da ga otključamo,” rekao je Verstappen, dodajući da se pita „zašto se to nije dogodilo ranije“.

Njegova dosljednost, uz Red Bullov inženjerski pomak, čini ga najvećom prijetnjom McLarenu u završnici.

Brazil donosi kišu i dramu

Sljedeća postaja je Velika nagrada Brazila koja tradicionalno donosi nepredvidive uvjete, a meteorolozi najavljuju kišu i promjenjive gume, što bi moglo dodatno zakomplicirati situaciju.

U takvim okolnostima, iskustvo Verstappena moglo bi postati ključna prednost.

Čak je i Lewis Hamilton komentirao situaciju u vrhu:

“Kad si u takvoj borbi, moraš postati nemilosrdan. Lando i Oscar moraju ignorirati pritisak i blokirati sve što dolazi izvana. Ovo je trenutak kad moraš voziti s ‘blinkersima’ i misliti samo na pobjedu.”

Matematički, sve je otvoreno. Ali prema formi i razvoju bolida, Verstappen ponovno izgleda kao čovjek koji sve drži pod kontrolom bez obzira na posljednju pobjedu Britanca.

McLaren ima brzinu i talent, ali ako Norris i Piastri ne pronađu zajednički ritam, Red Bull bi mogao preokrenuti sezonu u posljednja četiri tjedna.

Završnica sezone vodi nas iz kišnog Brazila u blještavi Las Vegas, zatim u pustinjski Katar i Abu Dhabi, svi uvjeti koji mogu dati filmsku završnicu.

