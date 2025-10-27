Nevjerojatno što se sve događalo na utrci Formule 1: 'Mogao sam ih ubiti'

Na Velikoj nagradi Meksika Formule 1 izbila je tučnjava među gledateljima, a umalo je došlo do tragedije na stazi. Letjele su šake, šutirao se gledatelj na tlu, a šokantne scene tog događaja upravo obilaze svijet. Tučnjava se dogodila uoči subotnjih kvalifikacija u Mexico Cityju, a na nedjeljnoj utrci na kraju je pobijedio Lando Norris iz McLarena. Dva redara umalo su stradala pretrčavajući stazu u trenutku dok se odvijala sama utrka. Video makljaže objavljen na društvenim mrežama prikazuje nekoliko gledatelja kako se sukobljavaju ispod tribina, javlja The Sun.

Jedan je nosio Ferrarijev dres, dok je drugi nosio boje suparničkog tima Red Bull. Kaotične scene dogodile su se kad su poletjele šake. Promatrači su također bacali pića, a još nekoliko ljudi pridružilo se tučnjavi. U drugoj tučnjavi, jednog je navijača šutnuo drugi dok je ležao na tlu. Međutim, čini se da su ostali prisutni smatrali scene zabavnima i plesali od veselja.

I na stazi je bilo jednako napeto...

Norrisov kolega iz McLarena, Oscar Piastri, izgubio je kontrolu nad vrhom ljestvice završivši na petom mjestu. Još više drame bilo je kada je zvijezda Racing Bullsa, Liam Lawson, zamalo udario dva redara. Njih dvoje su bizarno pretrčali stazu dok je Lawson ulazio u zavoj, a Britanac je uzviknuo:

"Mogao sam ih je*eno ubiti!"

Kasnije je rekao:

"Iskreno, nisam mogao vjerovati što vidim. Ušao sam u prvi zavoj i dva tipa su pretrčavala stazu. Zamalo sam udario jednog od njih, bilo je jako opasno. Negdje je došlo do nesporazuma, ali to nikada prije nisam doživio, prilično je neprihvatljivo. Ne možemo shvatiti kako se redarima može dopustiti da samo tako pretrče stazu. To se stvarno ne smije ponoviti."

