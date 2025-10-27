Kamere na utrci Formule 1 snimile zanosnu kraljicu hejta: 'Nitko ju ne voli'

Britanac Lando Norris u McLarenu pobijedio je na Velikoj nagradi Meksika, preuzevši vodstvo u ukupnom poretku nakon 20. od 24 utrke svjetskog prenstva Formule 1.

Zanosna crnka

No, iza kulisa utrke kamere su snimile zanimljive kadrove, a jedna je zanosna crnka posebno bila u fokusu. Ona je Alexandra Saint Mleux, djevojka zvijezde Formule 1 Charlesa Leclerca. Alexandra Saint Mleux zajedno s preslatkim psićem Leom, jazavrčarom, plijenila je pažnju okupljenog mnoštva. Na Redditu se spominje kako Alexandra Saint Mleux i nije baš omilljena i kako je nitko ne voli.

Reddit: 'Zašto svi mrze Alexandru Saint Mleux?'

"Zašto svi mrze Alexandru Saint Mleux?" - stoji u naslovu foruma na kojem pratitelji Formule 1 raspravljaju o Alexandri Saint Mleux. Mržnja je prilično teška riječ, ali upravo tako stoji na Redditu.

Alexandra Saint Mleux, nova zvijezda društvenih mreža, postala je tema brojnih rasprava, osobito na spomenutom Redditu, gdje se o njoj govori s mnogo kontroverzi. Tko je zapravo djevojka koja je osvojila srce jednog od najpoželjnijih sportaša svijeta i zašto su se mnogi okrenuli protiv nje?

Problematični lajkovi, kontroverzne izjave

U internetskim raspravama, posebno na Redditu, dio publike kritizira Alexandru zbog navodnih “problematičnih lajkova” na društvenim mrežama, objava s fat-shaming tonom do onih koje podržavaju kontroverzne izjave. Uz to, pojavile su se i glasine da je njihova veza započela dok je Leclerc još bio u vezi s bivšom djevojkom Charlotte Sine, što nikada nije potvrđeno.

U sjeni slavnog partnera

Drugi dio publike jednostavno je kritičan prema njezinu luksuznom životnom stilu i “influencer” statusu, smatrajući da živi u sjeni slavnog partnera. Uobičajena dinamika za djevojke slavnih sportaša (tzv. “WAGs”), koje često postaju mete ljubomore i hejta. Alexandra Saint Mleux ima veliki broj pratitelja na društvenim mrežama. Njezin profil na Instagramu ima 2,8 milijuna pratitelja.

Simbol podijeljenog mišljenja

Alexandra Saint Mleux postala je simbol podijeljenih mišljenja. Dok je jedni vide kao sofisticiranu, fakultetski obrazovanu i talentiranu mladu ženu koja gradi vlastiti put, drugi je optužuju za površnost i manipulaciju javnim imidžem. Bez obzira na to kojoj strani se priklonite, jedno je sigurno. Alexandra više nije samo “djevojka vozača Formule 1”, već ime koje plijeni pažnju svijeta Formule 1 i pritom izaziva podjele.

