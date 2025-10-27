Ovo su najzanimljivija izdanja na Vogue World 2025. reviji: Od Old Hollywooda do futurizma

Spektakularno izdanje Vogue World: Hollywood 2025 pretvorilo je Paramount Pictures Studios u Los Angelesu u modno-filmsku pozornicu kakvu rijetko viđamo. Održan 26. listopada, događaj je okupio najveća imena modne i zabavne industrije, od Miley Cyrus, Hailey Bieber, Kendall Jenner i Winnie Harlow do Doje Cat, koja je publici priredila nezaboravan nastup.

Ovogodišnja tema slavila je vezu između kinematografije i visoke mode, nudeći hommage legendarnim filmskim kostimima i estetikama koje su oblikovale povijest stila. Revija je bila podijeljena u sedam tematskih cjelina, od „Hollywood Glamoura“ koji je evocirao zlatno doba filmske industrije, preko „The Renegades“ inspiriranih buntovnim i eksperimentalnim filmovima, pa sve do „Afrofuturisma“ i futurističkog „New Worlda“. Svaka dionica predstavljala je spoj stvarnih filmskih kostima, visoke mode i suvremenih reinterpretacija.