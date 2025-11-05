Lando Norris otkrio nevjerojatan razlog zbog kojeg vozi brže nego ikad

Britanski vozač Lando Norris trenutno je lider svjetskog prvenstva Formule 1, s bodom prednosti ispred momčadskog kolege Oscara Piastrija i 35 bodova ispred Maxa Verstappena.

Nakon pobjede u Meksiku, Norris ne pokazuje znakove usporavanja jer njegov stil vožnje postao je precizniji, smireniji i gotovo bez greške. I dok mnogi uspjeh pripisuju tehničkim poboljšanjima McLarena, Norris tvrdi da je razlog psihološki trik.

“Manje podataka, bolji rezultati”

Naime, Norris je odlučio ukloniti tzv. deltu s ekrana svog volana, pokazivač koji u stvarnom vremenu prikazuje koliko je vozač brži ili sporiji u odnosu na svoje prethodno vrijeme.

Riječ je o informacijama koje većina vozača koristi kao ključni orijentir pri svakom zavoju, no Norris je taj prikaz namjerno isključio.

“Bez delte jednostavno vozim slobodnije. Ne razmišljam o svakoj tisućinki, nego samo o tome kako što bolje proći zavoj,” objasnio je Norris nakon kvalifikacija u Meksiku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Promjena koja je s To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ova odluka nije bila slučajna. Nakon utrke u Monaku, gdje je osjećao da previše ovisi o podacima i digitalnim pokazateljima, Norris je odlučio smanjiti broj informacija na svom volanu.

Od tada, njegova konzistentnost naglo raste. U Singapuru je još uvijek tražio optimalnu postavku, no u Meksiku je dominirao uzeo je pole position, dok je Piastri pao na osmo mjesto.

Ključ je, kažu iz McLarena, bio u psihološkoj rasterećenosti.

Bez digitalnih distrakcija, Norris se oslanja isključivo na osjećaj i instinkt, što mu daje prirodniji ritam vožnje.

Povratak podacima kada treba

Zanimljivo, Norris ne vozi potpuno “na slijepo”. Tijekom kvalifikacija delta ostaje isključena, ali se vraća tijekom utrka kako bi tim mogao pratiti potrošnju guma i energiju te održavati konstantan tempo.

“Ponekad podaci više odmažu nego pomažu,” dodaje Norris. “Kad previše gledaš brojeve, zaboraviš voziti po osjećaju. Ovo mi je donijelo mir u glavi, a s tim i brzinu.”

Psiholozi u Formuli 1 često ističu koliko je mentalna priprema važna, a Norris je sada savršen primjer kako manje informacija može značiti više kontrole.

Njegov minimalizam na volanu doveo ga je do savršene forme u trenutku kada se odlučuje o tituli prvaka.

Samo četiri utrke dijele ga od potencijalnog trijumfa i statusa prvog britanskog prvaka nakon Lewisa Hamiltona 2007.

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Črep obranio čast hrvatskog taekwondoa