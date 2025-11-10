Brazil je pokazao zašto je Verstappen prvak, a zašto će Norris to tek postati

Vikend u Brazilu ponudio je sve ono zbog čega volimo Formulu 1, adrenalin, dramu i pokaznu vožnju budućih i sadašnjih velikana. Mnogi će reći da je ovo bila utrka sezone, a autor ovih redaka s time se u potpunosti slaže. Od petka do nedjelje gledali smo realnu sliku poretka, ali i najavu onoga što nas čeka do kraja sezone.

Lando Norris je konačno vozač kakvog smo čekali

Lando Norris upisao je drugu uzastopnu pobjedu, posljednji put to mu je pošlo za rukom još ljetos, u Austriji i Velikoj Britaniji. Od tada se mnogo toga promijenilo. Norris je pobjedom u Brazilu povećao razliku ispred momčadskog kolege Oscara Piastrija, koji nakon nesreće u Azerbajdžanu više nikako ne pronalazi pravu formu.

Piastri je vikend u Brazilu započeo obećavajuće, s četvrtim mjestom u kvalifikacijama, ali ne zaboravivši kako je nakon kaotične sprint utrke napravio pogrešku zbog koje je izletio i koja ga je koštala mogućeg postolja, njegov vikend je praktički bio za zaborav. Sam je priznao da zna “pokleknuti kad je najvažnije”, a u današnjoj Formuli 1 za to jednostavno nema mjesta jer elitni vozači ne praštaju propuste.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Norris, s druge strane, izgleda zrelije nego ikad. Njegov rast kroz godine sada dolazi na naplatu. Iako su ga kritike i sumnje pratile kroz ranije sezone, Britanac je pokazao da je sazrio i mentalno i trkački.

Dobar podsjetnik na njegovu evoluciju je Soči 2021., kad je odbio poziv momčadi da promijeni gume na kiši i time izgubio prvu pobjedu u karijeri. Četiri godine kasnije, u Brazilu, Norris vozi kao da mu je pobjeda prirodno stanje. U Meksiku i Brazilu djelovao je kao pravi svjetski prvak, staložen, precizan i u potpunoj kontroli.

Ako zadrži ovakav tempo, McLaren bi mogao dočekati svog prvog prvaka nakon Hamiltona 2008. godine.

Max Verstappen je sve podsjetio zašto je i dalje broj jedan

Brazil nije bio samo “zemlja snova” za McLaren. I Max Verstappen zaslužuje posebno priznanje. Nakon loših kvalifikacija i problema u sprintu, Nizozemac je u nedjelju startao iz boksa i odradio 72 briljantna kruga.

Zajedno sa svojom strateginjom Hannom Schmitz, pokazao je zašto je četverostruki svjetski prvak i zašto se njegovo ime izgovara s poštovanjem. Unatoč problemima Red Bulla koji traju već nekoliko vikenda, Verstappen je izvukao maksimum iz bolida i još jednom pokazao vozačku klasu kakvu rijetko viđamo.

Formulu 1. gledajte od iduće sezone samo na programu RTL-a i platforme VOYO

Njegove šanse za naslov jesu smanjene, ali njegova sposobnost da izvuče čudo iz teških situacija potvrđuje kako je Verstappen i dalje standard po kojem se svi mjere.

Kimi Antonelli je budućnost Formule 1

Uz iskusne šampione i etablirane zvijezde, Brazil je donio i novo ime koje će obilježiti budućnost, a to je Kimi Antonelli. Mladi talijanski vozač Mercedesa oduševio je drugim mjestom u teškim uvjetima.

Unatoč godinama, pokazao je zrelost i hladnokrvnost kakvu nemaju ni mnogi veterani. Toto Wolff očito zna što radi kada ga vidi kao nasljednika Lewisa Hamiltona. Iako Mercedes trenutno nije u borbi za titulu, Antonelli je dokaz da momčad ima temelje za budućnost.

Njegova vožnja u Brazilu je bila bez greške, s maksimalnom koncentracijom i savršenim tempom i možda najbolja najava nove generacije Formule 1.

S tri utrke do kraja, Brazil je još jednom potvrdio zašto je to staza šampiona. Vidjeli smo zašto je Verstappen već legenda, zašto Norris postaje novi lider generacije, i kako je Antonelli predvodnik svježe snage u svijetu Formule 1.

POGLEDAJTE VIDEO: Mini vatreni prošli u nokaut fazu: 'Došli smo ovdje otići daleko, imamo što pokazati