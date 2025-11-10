Prvi čovjek momčadi poslao oštru poruku Hamiltonu i Leclercu: 'Šutite i vozite!'

Ferrari se nakon razočaravajuće Velike nagrade Brazila ponovno našao pod povećalom javnosti. Obojica vozača, Lewis Hamilton i Charles Leclerc, nisu uspjeli završiti utrku, što je talijanski tim koštalo pada na četvrto mjesto u poretku konstruktora.

Hamilton, koji je tijekom sezone više puta kritizirao tim, vikend je opisao kao “noćnu moru”, dok je Leclerc priznao da je bio nezadovoljan performansama i da mu se automobil činio “presporim” već u sprint kvalifikacijama. Njihove utrke završile su prerano jer Hamilton je odustao zbog oštećenja bolida, a Leclerc nakon incidenta u kojem su sudjelovali Oscar Piastri i Kimi Antonelli.

Na te je događaje reagirao i predsjednik Ferrarija John Elkann, koji je iskoristio priliku tijekom predstavljanja novog sponzorskog partnerstva Stellantisa i Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini.

“Brazil je bio veliko razočaranje, ali moramo priznati da su naši mehaničari i inženjeri napravili veliki iskorak. Poboljšali smo automobil i briljirali u pit-stopovima,” rekao je Elkann. “No, ostatak momčadi, uključujući vozače, mora dosegnuti višu razinu. Važno je da se naši vozači usredotoče na vožnju i manje pričaju.”

Elkann je dodao kako još uvijek postoji mogućnost da Ferrari sezonu završi na drugom mjestu u poretku konstruktora, s obzirom na to da su Mercedes, Red Bull i Ferrari vrlo blizu po bodovima, 398, 366 i 362. McLaren, s druge strane, uvjerljivo vodi s 756 bodova.

“Pred nama su još velike utrke:Las Vegas, Katar i Abu Dhabi. Nije nemoguće završiti kao drugi. Kad Ferrari djeluje kao jedinstvena ekipa, možemo postići izvanredne rezultate. To smo dokazali i pobjedama u Svjetskom prvenstvu izdržljivosti u Bahreinu,” poručio je Elkann za Sky Sports Italy.

Podsjetimo, Ferrari je u Brazil stigao kao drugoplasirani tim u konstruktorskom poretku, ali je loš vikend omogućio Mercedesu da ih prestigne zahvaljujući postolju svojih vozača. Iako su Hamilton i Leclerc u sprintu uspjeli napredovati do petog i sedmog mjesta, to nije bilo dovoljno za zadržavanje pozicije.

