Navijači Dinama nakon novog bolnog poraza: 'Bobane, imaš 15 minuta! Pospi se pepelom'

Dinamo je u 13. kolu HNL-a na gostovanju kod Istre poražen 2:1 te tako produljio veliku krizu rezultata i igre.

Lawal je zabio oba gola za Istru, u 10. i 32. minuti, a Bakrar je smanjio u 81. minuti utakmice. Nakon susreta navijači Dinama su se na društvenim mrežama prvenstveno obrusili na trenera Marija Kovačevića.

"Bobane imaš 15 minuta", "Gospodine Bobane, zivuća legendo ovoga kluba, pospi se pepelom za dobro sve nas i još danas mu uruči otkaz ako ga sam ne podnese. Ovo je vjerojatno najnesposobniji i najneuigraniji Dinamo zadnjih desetak godina", "Ferrari dali u ruke čovjeku koji ne zna voziti ni fiću", "Mi lovimo 2:0 on vadi napadača i igramo bez napadača. Vas sve treba u skaldište Konzuma na mjesec dana", "Kovačeviću budi čovjek i napusti svetinju! Ovo je negledljivo", "Kovačeviću, znaš da ti Boban neće dati otkaz jer je njegov ego prevelik da prizna da je pogriješio s tobom. Zato, dobri čovječe, budi gospodin i podnesi ti sam ostavku već večeras", "Kovačeviću bilo je dosta", "Kova ljudino tebi hvala, bilo je lijepih trenutaka, puno sreće", samo su neki od komentara navijača Dinama.

