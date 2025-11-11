FREEMAIL
KAO DRUGA OSOBA /

Ana Brnabić nekada je njegovala drugačiji izgled: Rijetki bi je prepoznali s dugom kosom

Ana Brnabić nekada je njegovala drugačiji izgled: Rijetki bi je prepoznali s dugom kosom
Foto: Thomas Trutschel/imago Stock&people/profimedia
Ana Brnabić je predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije . Rodila se 1975. godine u Beogradu, a diplomirala je poslovno upravljanje na prestižnom sveučilištu Northwood u Michiganu.
1 /24
Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić rodila se 28. rujna 1975. godine u Beogradu. Završila je Petu beogradsku gimnaziju 1994. godine. Studij poslovnog upravljanja pohađala je na Northwood University u Michiganu, a nakon toga stekla je MBA iz marketinga na Sveučilištu Hull u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njezin profesionalni put započeo je u privatnom sektoru, da bi kasnije ušla u javnu upravu i politiku.

U Vladu Republike Srbije ušla je 2016. godine kao ministrica državne uprave i lokalne samouprave. Godine 2017. postala je prva žena na čelu Vlade Republike Srbije od stjecanja neovisnosti. Brnabić je također prva javno deklarirana homoseksualna političarka u zemlji što je značajno utjecalo na politički i društveni kontekst Srbije. Prije premijerskog mandata, bila je potpredsjednica Upravnoga odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim forumima, uključujući sastanke s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i druge europske lidere.

Ana Brnabić je poznata po svom diskretnom privatnom životu. U braku je s poslovnom partnericom Milicom Đurđević s kojom živi u Beogradu. Zajedno imaju sina Igora začetog putem postupka izvantjelesne oplodnje.

11.11.2025.
17:15
Hot.hr
Thomas Trutschel/imago Stock&people/profimedia
Ana BrnabićVremeplovSrbija
Ana Brnabić nekada je njegovala drugačiji izgled: Rijetki bi je prepoznali s dugom kosom