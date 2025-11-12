FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IKONA CRVENOG TEPIHA /

Od princeze do zavodnice: Pogledajte kako je Anne Hathaway postala holivudska bomba

Od princeze do zavodnice: Pogledajte kako je Anne Hathaway postala holivudska bomba
Foto: J. Cummings/hollywood Archive/profimedia
Holivudska miljenica Anne Hathaway danas slavi svoj 42. rođendan! Glumica, koja je već više od dva desetljeća prisutna na filmskoj sceni, iza sebe ima zavidnu karijeru ispunjenu nagradama, hitovima i nezaboravnim ulogama koje su je učinile jednom od najvoljenijih žena u svijetu filma.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glumica Anne Hathaway danas slavi 42. rođendan, a povodom te prigode prisjećamo se ne samo njezine impresivne glumačke karijere, već i privatnog života koji uspješno balansira s profesionalnim obavezama. Anne je u braku s Adamom Shulmanom, glumcem i producentom, s kojim je u vezi od 2011. godine, a vjenčali su se tri godine kasnije, 2014. Roditelji su dvoje djece, sinova Jonathan i Jacka, a glumica često naglašava koliko joj je obitelj važna i koliko se trudi zaštititi privatnost svoje djece od javnosti i medija.

Unatoč statusu holivudske zvijezde, Anne uspijeva održavati sklad između karijere i obiteljskog života, pritom aktivno sudjelujući u humanitarnim projektima te zagovarajući prava žena i djece. Iako rijetko dijeli detalje iz privatnog života, poznata je po tome što u intervjuima naglašava važnost normalnosti i jednostavnih obiteljskih trenutaka, što joj, kako kaže, daje snagu i inspiraciju za nove uloge.

Na njen rođendan, obožavatelji diljem svijeta prisjećaju se i legendarnih uloga u filmovima poput The Princess Diaries, Les Misérables i The Devil Wears Prada, ali i njezine predanosti obitelji i humanitarnom radu, što je čini uzorom i izvan filmskog platna.

12.11.2025.
6:06
Hot.hr
J. Cummings/hollywood Archive/profimedia
Anne HathawayRođendan
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IKONA CRVENOG TEPIHA /
Od princeze do zavodnice: Pogledajte kako je Anne Hathaway postala holivudska bomba