Od princeze do zavodnice: Pogledajte kako je Anne Hathaway postala holivudska bomba

Glumica Anne Hathaway danas slavi 42. rođendan, a povodom te prigode prisjećamo se ne samo njezine impresivne glumačke karijere, već i privatnog života koji uspješno balansira s profesionalnim obavezama. Anne je u braku s Adamom Shulmanom, glumcem i producentom, s kojim je u vezi od 2011. godine, a vjenčali su se tri godine kasnije, 2014. Roditelji su dvoje djece, sinova Jonathan i Jacka, a glumica često naglašava koliko joj je obitelj važna i koliko se trudi zaštititi privatnost svoje djece od javnosti i medija.

Unatoč statusu holivudske zvijezde, Anne uspijeva održavati sklad između karijere i obiteljskog života, pritom aktivno sudjelujući u humanitarnim projektima te zagovarajući prava žena i djece. Iako rijetko dijeli detalje iz privatnog života, poznata je po tome što u intervjuima naglašava važnost normalnosti i jednostavnih obiteljskih trenutaka, što joj, kako kaže, daje snagu i inspiraciju za nove uloge.

Na njen rođendan, obožavatelji diljem svijeta prisjećaju se i legendarnih uloga u filmovima poput The Princess Diaries, Les Misérables i The Devil Wears Prada, ali i njezine predanosti obitelji i humanitarnom radu, što je čini uzorom i izvan filmskog platna.