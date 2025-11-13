Kad su spasioci došli, bio je u plamenu: Ovo je mjesto gdje se srušio Airtractor

U mjestu Krivi Put, nedaleko Senja u četvrtak je pao Air Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba, javilo je Ravnateljstvo Civilne zaštitite. Pronađeno je jedno tijelo. Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo CZ zaprimilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe u 16.53 sati, a u 17.11 sati stigla je dojava o padu i požaru. Riječ o stranom zrakoplovu u turskom vlasništvu.

Kako doznajemo, dva turska Airtractora su letjela iz smjera Rijeke prema Zagrebu, ali su se zbog magle okrenuli. Jedan je sletio u zračnu luku na otoku Krku, a drugi nestao.

Spasitelji su se oko 18 sati probili do mjesta pada aviona te zatekli letjelicu u plamenu. Nakon što je vatra ugašena, pronađeno je jedno tijelo. Poznato je da je u avionu bio samo pilot.

Za sve je kriva magla?

Zrakoplovni tehnički centar u Zagrebu potvrdio je za RTL Danas da su dva Airtractora išla kod njih na bojanje, trebali su doći još jučer ali zbog magle nisu uspjeli doći do Zagreba pa su sletjeli u Rijeku. Danas su odlučili nastaviti put i očekivali su njihov dolazak koji se, nažalost, nije dogodio...

POGLEDAJTE VIDEO RTL Danas blizu mjesta pada zrakoplova: Otkrivamo detalje nesreće