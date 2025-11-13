Kraj Senja se srušio Airtractor: Avion u plamenu, nađeno tijelo pilota

U mjestu Krivi Put, nedaleko od Senja, pao je zrakoplov Airtractor. Iako je prema prvim informacija bilo rečeno da se radi o zrakoplovu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kasnije je navedeno da je riječ o stranom zrakoplovu u turskom vlasništvu.

Oko 17 sati avion je nestao s radara na području Like, neslužbeno doznaje 24sata. Sve dostupne civilne spasilačke ekipe poslane su na mjesto nesreće.

Na Krivpoputskoj cesti, koja vodi do sela, netom prije pada, bila je prometna nesreća. Doznajemo da zbog toga hitne službe nisu odmah mogle doći do aviona.

Foto: Flightradar24

Dva turska Airtractora su letjela iz smjera Rijeke prema Zagrebu, ali su se zbog magle okrenuli. Jedan je sletio u zračnu luku na otoku Krku, a drugi nestao.

Kako doznaje Jutarnji, oko 18 sati su se spasitelji probili do mjesta pada aviona te zatekli letjelicu u plamenu.

Nakon što je vatra ugašena, pronađeno je jedno tijelo. Poznato je da je u avionu bio samo pilot.

Riječ je o turskom zrakopolovu tipa AT 802 koji je letio na liniji Zagreb - Rijeka. Pored aviona koji se srušio bio je još jedan istog tipa koji je javio poziciju gdje je zrakoplov pao.

Avion je navodno bio u preletu prema Zrakoplovno tehnički centar u Zagrebu (ZTC), išao iz Rijeke prema Zagrebu, pa se opet vraćao za Rijeku.

Davor Spevec iz Civilne zaštite rekao je za 24sata da su odmah pokrenuli akciju nakon dojave.

"U međuvremenu je očevidac javio da vidi zrakoplov koji gori, tamo smo odmah poslali sve snage. Sad je sve stvar istrage. Prema svemu sudeći, radi se o turskom zrakoplovu. Avion je nađen. Poslani su vatrogasci, sad će doći Agencija za istraživanje nesreća i sve druge službe. Ne znamo je li nađen pilot", dodao je.

Iz Civilne zaštite poslali su prioćenje.

"Operativni centar civilne zaštite zaprimio je danas, 13. studenoga 2025., u 16.53 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog zrakoplova Air Traktor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka te je pokrenuta akcija potrage i spašavanja zrakoplova.

Nakon toga, u 17.11 sati Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojavu o padu zrakoplova koji gori na lokaciji Krivi put te je odmah obavijestio žurne službe, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć te koordinator na lokaciji - voditelj Područne službe civilne zaštite Gospić", izvijestili su.

