Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke

RTL-ova novinarka Ines Goda Forjan izvijestila je iz kampa hrvatske reprezentacije uoči sutrašnje kvalifikacijske utakmice protiv Farskih otoka, koja se igra na Rujevici. Vatrene čeka dvoboj u kojem im treba samo bod za potvrdu plasmana na Svjetsko prvenstvo, no izbornik Zlatko Dalić jasno je dao do znanja kako se igra na pobjedu.

Na službenoj press konferenciji Dalić se osvrnuo na prvi međusobni okršaj u Torshavnu, koji nije ostavio najbolji dojam.

„Bit će teško, ali idemo po pobjedu. Nakon gostovanja na Farskim otocima nisam bio sretan našom igrom. Ali kad sam poslije vidio poraze Češke i Crne Gore, postao sam sretan“, iskreno je poručio izbornik.