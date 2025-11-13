Pred zagrebačkom školom brutalno pretučen 10-godišnjak! Što rade institucije?

STRAVA /

Još jedan stravičan slučaj vršnjačkog nasilja u Zagrebu. Prema riječima majke koja se javila našoj redakciji, jučer su u poslijepodnevnim satima desetogodišnjeg dječaka napala dvojica vršnjaka. Uz prijetnje smrću udarali su ga po glavi, a onda i gušili. Ozlijeđenom je pomoć pružena u Klaićevoj bolnici, no otpušten je kući. Nastavu neće pohađati do daljnjega. Majka sumnja i da je prilikom napada korišten bokser. Više pogledajte u prilogu