FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BORBA S OTPADOM /

Kazne do 1.320 eura: Grad Zadar postrožuje pravila za bacanje smeća!

Prepuni kontejneri i otpad nabacan i izvan njih, a odmah uz smeće i stol na terasi nekog od restorana više neće biti slika koju se još ovo ljeto moglo vidjeti u Zadru. Tako poručuju iz gradske uprave koja planira uvesti javno dostupan digitalni katastar štekata, dodatni video nadzor, zaposliti još komunalnih redara, ali i postrožiti komunalne odredbe i kazne.  Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.11.2025.
8:48
RTL Danas
ZadarVideonadzorBacanje Smeća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx