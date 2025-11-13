Kazne do 1.320 eura: Grad Zadar postrožuje pravila za bacanje smeća!

BORBA S OTPADOM /

Prepuni kontejneri i otpad nabacan i izvan njih, a odmah uz smeće i stol na terasi nekog od restorana više neće biti slika koju se još ovo ljeto moglo vidjeti u Zadru. Tako poručuju iz gradske uprave koja planira uvesti javno dostupan digitalni katastar štekata, dodatni video nadzor, zaposliti još komunalnih redara, ali i postrožiti komunalne odredbe i kazne. Više pogledajte u prilogu