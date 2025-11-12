FREEMAIL
freemail
RAD DO IZNEMOGLOSTI /

Trećina Hrvata traži dodatni izvor prihoda: 'Ni to ne može popuniti obiteljski budžet'

Dok političari raspravljaju, Hrvati zbog rasta troškova života sve češće rade dva ili više poslova. Pokazalo je to istraživanje portala MojPosao. 

Prema istraživanju svaka peta osoba u Hrvatskoj danas radi dodatni posao, najčešće kako bi popunila obiteljski budžet. Najviše se zapošljavaju kao konobari, a uzimaju se i poslovi prijevoza putnika, čišćenja te razni fizički poslova. Uz to, dio sudionika ankete priznaje da već traži i treći posao. Nije tu kraj, jer osim onih koji već rade dva posla, trećina anketiranih koji sada rade za jednog poslodavca - razmišljaju o dodatnom izvoru prihoda. Svi kažu kako jedna plaća više nije dovoljna za normalan život. Više pogledajte u videu

 

 

12.11.2025.
17:46
RTL Danas
