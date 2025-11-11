Autor bestsellera o štednji otkrio Mojmiri: 'Kvadrat stana u Švedskoj jeftiniji je nego u Zagrebu'

TONI VITALI ZA RTL DIREKT /

Počeo je Interliber, a sve rekorde čitanosti u Hrvatskoj već mjesecima obara knjiga 'Budi financijski fit'. U studiju RTL-a gostovao je jedan od autora financijskog bestsellera. Gost Mojmire Pastorčić u 'Direktu' bio je Toni Vitali, košarkaš i financijski savjetnik koji vam je možda poznat kao Škrti Otočanin.

Škrti Otočanin, moram priznati odličan nadimak za nekog tko dijeli savjete o štednji. Odakle to?

To su nekako moji prijatelji u polušali, poluistini mi nadijenuli taj nadimak budući da mi je otac s Hvara, majka sa Čiova, a ako je trebalo platiti kavu, nije baš da sam se potegao za novčanik, pa su mi dali taj nadimak.

Širok je dijapazon tema pokrivate, ali možda najzanimljivija stavka kojom ste se bavili jest žive li Hrvati bolje ili lošije nego prije pet godina. Što kažu brojke?

Uspoređivao sam brojke s 2020. i 2025. Znamo da se puno toga dogodilo u zadnjih pet godina — od koronavirusa i krize, pa inflacije, visoke i tako dalje. Mi Hrvati se općenito volimo žaliti. Možda mi Dalmatinci još i više od prosjeka, kako je sve loše. Ali nekako brojke pokazuju da Hrvati nisu nikad živjeli bolje.

Još jedan od problema kod nas su visoke cijene najma stanova...

Da, kad sam rekao da prosječan Hrvat živi bolje nego prije pet godina, to je istina, ali to ne znači da je sve divno i krasno. Cijene nekretnina i najma su poprilično narasle u zadnjih nekoliko godina. Najveći problem je priuštivost, pogotovo za mlade ljude danas.

Kakvi smo u odnosu na Švedsku?

Kupio sam nedavno stan u Švedskoj i otprilike je cijena kvadrata čak i niža nego što je u Zagrebu trenutno, prosječno gledano. Naravno, ovisi sve, ali prosječna plaća u Švedskoj je otprilike duplo veća nego u Hrvatskoj. Tako da su nekretnine trenutno relativno ne-priuštive u Hrvatskoj.