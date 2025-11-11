Bik Miško je usmrćen, a stanovnici koji su ga prijavili - nisu očekivali ovakav kraj: 'Nije mi to bila namjera'

'ŠOKIRALA SAM SE' /

Nakon što je jučer naša ekipa snimila priču o agresivnom biku Mišku koji mjesecima stanovnicima Gračaca uništava imovinu, ulazi u dvorišta i nekontrolirano šeće gradom - na teren su izišle policija i Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata.

Utvrđeno je da bik, po kojeg novi vlasnik nije dolazio mjesecima, opasan za ljude te je po hitnom postupku naređena mjera njegova usmrćivanja temeljem Zakona o zaštiti životinja i Zakona o općem upravnom postupku.

Miško nije dočekao jutro u Gračacu, odluka je provedena odmah tijekom jučerašnjeg inspekcijskog nadzora i bik je usmrćen. Protiv vlasnika životinje pokrenut će se i prekršajni postupak. Stanovnici koji su prijavili bika - nisu očekivali ovakav njegov kraj.

