'ŠOKIRALA SAM SE' /

Bik Miško je usmrćen, a stanovnici koji su ga prijavili - nisu očekivali ovakav kraj: 'Nije mi to bila namjera'

Nakon što je jučer naša ekipa snimila priču o agresivnom biku Mišku koji mjesecima stanovnicima Gračaca uništava imovinu, ulazi u dvorišta i nekontrolirano šeće gradom - na teren su izišle policija i Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata

Utvrđeno je da bik, po kojeg novi vlasnik nije dolazio mjesecima, opasan za ljude te je po hitnom postupku naređena mjera njegova usmrćivanja temeljem Zakona o zaštiti životinja i Zakona o općem upravnom postupku. 

Miško nije dočekao jutro u Gračacu, odluka je provedena odmah tijekom jučerašnjeg inspekcijskog nadzora i bik je usmrćen. Protiv vlasnika životinje pokrenut će se i prekršajni postupak. Stanovnici koji su prijavili bika - nisu očekivali ovakav njegov kraj.

A sa bivšim i novim vlasnikom bika razgovarali smo ranije. Što su rekli za net.hr čitajte OVDJE.

11.11.2025.
20:09
danas.hr
BikGračacDržavni Inspektorat
