Thompson priprema tužbu, ali bez pravne osnove: Grad Zagreb legalno zabranio 'Za dom spremni'

Zagrebačka Gradska skupština u dnevni red je uvrstila prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja.

Tomislav Tomašević odlučio je izglasati da se poklič 'Za dom spremni' više ne čuje u gradskim prostorima.

Sporan je i koncert koji se trebao održati 28. prosinac, a za kojeg je Tomašević rekao da se neće održati.

Ustavni stručnjak, Mato Palić, za RTL Danas je rekao da svaki izvođač koji izvodi sadržaj suprotan onome što piše u zaključku Grada Zagreba, nema pravni temelj za tužbu.

Zagreb ima pravne temelje za svoju odluku

S obzirom na to da Thompson izvodi pjesmu Bojna Čavoglave koja počinje riječima 'Za dom spremni' i s obzirom na to da u zaključku Grada Zagreba stoji da se ne smije izvoditi bilo kakav sadržaj koji potiče na mržnju, uključujući ZDS, to znači da Thompson nema pravnih temelja za tužbu.

Mato Palić također smatra da Grad Zagreb ima pravni temelj za donošenje takvog zaključka.

Bez obzira na to, Thompson može krenuti u pravnu bitku, a sudovi će u konačnici odlučiti tko je u pravu.

"Odluka gradonačelnika koji bi zabranio javno okupljanje, koje ne potiče mržnju, bi bila protivna ovom zaključku i zdravorazumski je da gradonačelnik takvu odluku ne bi donosio. Ovo je baš fokusirano i ciljano na određene izraze koje postoje u nekim pjesmama koje se izvode", rekao je Mate Palić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Thomsponov tim sprema tužbu

Tim pjevača Marka Perkovića Thompsona još uvijek se nije oglasio oko odluke Grada Zagreba. Neslužbeno doznajemo da Thompsonov tim čeka odluku Grada Zagreba hoće li im odobriti ili zabraniti drugi koncert u Areni, a onda će odlučiti o pravnim koracima. To znači da ako dobiju odbijenicu, itekako razmišljaju o tužbi.

Podsjetimo, 2008. godine Grad Pula je zabranio Thompsonov koncert u Areni. Thompson je potom tužio Grad i izgubio bitku jer je sud zaključio da Grad Pula može raspolagati svojom imovinom kako god želi.

Isto tako, Thompsonov tim ranije je slao poruku Tomaševiću da nema ništa sporno u pjesmi Čavoglave i da je Visoki prekršajni sud to zaključio.