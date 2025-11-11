Tomašević otkrio što će reći Thompsonu i objasnio sve oko zabrane pokliča 'Za dom spremni'

Zagrebačka Gradska skupština u utorak je po hitnom postupku u dnevni red uvrstila prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, među koje spada i poklič "Za dom spremni".

Više o tome na konferenciji ze medije u 14.15 sati govorio je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji se dotaknuo i nadolazećeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u prosincu.

"Koncert 27. prosinca - imamo ugovor sklopljen po tadašnjim uvjetima, nema nikakvih uvjeta vezanih uz stvari kao što su ustaški pozdravi i simboli. Taj koncert će se održati. Ovaj zaključak, koji je prije svega politički, bavi se korištenjem prostora u vlasništvu Grada, kojim upravljaju gradska poduzeća i ustanove. Uvode se određena pravila. Da bude jasno, ovaj zaključak ne bavi se time što netko radi u privatnom prostoru niti time što država radi u svojim državnim prostorima. Bavi se isključivo prostorima za koje je Grad dao dozvolu", objašnjava Tomašević.

Kaže da će formalno odgovorit na zahtjev Thompsonovog menadžmenta da se održi drugi koncert. "Tamo će pisati što će pisati, pričekajte. Nema tajanstvenosti, sve ide svojim redom, neće biti iznenađenja. Rekao sam da se koncert 28. neće održati. Hoće li biti Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravlja Grad, to ovisi o koncertu koji će se održati 27.", ističe Tomašević na pitanje reporterke RTL-a Danas Katarine Brečić.

Na pitanje kako će ova mjera utjecati na sportske događaje, gradonačelnik objašnjava: "Sportski događaji već su pokriveni, pravilima UEFA-e. Što se tiče nogometnih utakmica, to je vrlo dobro poznato. Jasno je propisano i nakon svako kola HNL-a se izriču kazne u skladu sa smjernicama UEFA-e", nastavio je Tomašević.

"Mi se ne bavimo hoće li koncerta biti ili ne, mi se bavimo onime što je protuustavno, a to je ustaški pozdrav. Na presudu Visokog prekršajnog suda reagirao je Ustavni sud 2020. godine i rekao da je taj pozdrav protuustavan i da je ustaški", kaže Tomašević.

I ranije najavio

Podsjetimo, Tomašević je i ranije najavio tu mjeru: "Rekao sam da ćemo uvesti u uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti taj protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i u drugim gradskim prostorima. Do tada neće biti ugovaranja nikakvih novih koncerata."

Ovime se želi, dodao je gradonačelnik, onemogućiti ponovno skandiranje pozdrava "Za dom spremni" kao što je to bio slučaj na koncertu na Hipodromu u srpnju ove godine.