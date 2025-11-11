Tomašević želi zabraniti 'Za dom spremni' na ovim mjestima u Zagrebu; HDZ: 'Protiv smo cenzure'
Ovu je mjeru već ranije najavio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nakon što je pjevač Marko Perković Thompson zatražio drugi koncert u zagrebačkoj Areni za 28. prosinca
Zagrebačka Gradska skupština uvrstila je u dnevni red po hitnom postupku prijedlog zaključka kojim se u prostorima Grada zabranjuje korištenje obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, a među njima je i poklič "Za dom spremni".
"Ovaj zaključak zasniva se na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH-a, kao i na stajalištima Ustavnog suda RH-a te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima upotreba ustaškog pozdrava 'Za dom spremni' ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnju na temelju nacionalne rasne i vjerske pripadnosti'', stoji u prijedlogu SDP-a i Možemo!.
''Rekao sam da ćemo uvesti u uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga da se ne može koristiti taj protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i u drugim gradskim prostorima. Do tada neće biti ugovaranja nikakvih novih koncerata'', rekao je Tomašević.
Ovime se želi, dodao je gradonačelnik, onemogućiti ponovno skandiranje pozdrava ''Za dom spremni'' kao što je to bio slučaj na koncertu na hipodromu u srpnju ove godine.
'Primijeniti bez odgode'
''S obzirom na recentne događaje kojima svjedočimo kako u Zagrebu, tako u Hrvatskoj, klubovi Možemo! i SDP-a smatraju da je potrebno bez odgode primijeniti mjere navedene u zaključku'', rekla je u obrazloženju vijećnica Možemo! Iva Ivšić.
Gradska skupština također je, na prijedlog kluba NL-a Marije Selak Raspudić, u dnevni red po hitnom postupku u utorak uvrstila i prijedlog izvješća o stanju tržnice Dolac i drugih gradskih tržnica, a povod tomu je nedavno urušavanja stropa na Dolcu i preseljenje dijela te tržnice na Europski trg.
Oglasio se zagrebački HDZ
Gradska organizacija HDZ-a Grada Zagreba oglasila se priopćenjem pod naslovom "Zaustavite cenzure - okupimo se oko najsvjetlije točke naše povijesti".
"Zabrinuti smo najavom gradonačelnika i lijeve koalicije da na današnjoj sjednici Gradske skupštine zabrani održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu 28. 12. 2025. Pod izlikom tobožnjeg 'uvođenja kriterija' Možemo i SDP uvode političku cenzuru i postavljaju se iznad zakona i sudova", piše u priopćenju.
"Podsjetimo, hrvatski sudovi pravomoćno su utvrdili da izvođenje pjesme 'Bojna Čavoglave' i njezin uvodni pozdrav 'Za dom spremni' u tom specifičnom kontekstu nije govor mržnje, niti prekršaj, već umjetničko i povijesno izražavanje u obliku domoljubne budnice iz razdoblja Domovinskog rata", dodaje se u priopćenju.
"Jednako tako, 'Za dom spremni' na odori branitelja HOS-a iz Domovinskog rata predstavlja borbu za današnju HRVATSKU slobodu i samostalnost, a ne za nekakvu NDH, kako nas uporno uvjeravaju neki radikalno lijevi političari i kolumnisti. Umjesto prihvaćanja odluka hrvatskih sudova i dvostruke konotacije pozdrava 'Za dom spremni', gradska vlast svojim agresivnim politikama, još od ljeta, sve koji ne podržavaju zabrane i cenzure proglašava ustašama, čime nas uporno pokušavaju vratiti u prošlost u kojoj su Hrvati međusobno ratovali jedni protiv drugih", ističe se u priopćenju.
Suvremena Hrvatska utemeljena je na Domovinskom ratu – pobjedničkom, pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom. Zato pozivamo sve, uključujući i gradsku vlast, da se zajedno s nama iz HDZ-a i ostalim domoljubima, okupe oko ove najsvjetlije točke naše povijesti, umjesto da nas stalno vraćaju u prošlost, a u sadašnjosti plasiraju lažne optužbe i uvode zabrane kojima pokušavaju denuncirati Domovinski rat i njegove heroje. Zagreb treba biti grad u kom će se poštivati zakoni, u kom će se Zagrepčani osjećati slobodno i slobodno izražavati svoj ponos i domoljublje, a ne mjesto zabrana i političkih cenzura iz nekih bivših vremena", zaključuje se u priopćenju.
