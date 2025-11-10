FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KONTROVERZNA IZLOŽBA /

Mojmira: 'Mržnji, fantomkama i 'Za dom spremni' na ulici nije mjesto - ni o tome nema nikakve dvojbe'

Da nema nikakvog opravdanja da maskirani huligani zastrašuju i prekidaju bilo kakve priredbe, u Splitu ili u Zagrebu, predstavu ili izložbu, nema nikakve dvojbe. 

Da je sramota za sve nas da su dečki s kapuljačama u Rijeci čekali mlade karatiste iz Srbije, nema nikakve dvojbe. Da mržnji, fantomkama i 'Za dom spremni' na ulici nije mjesto, ni o tome nema nikakve dvojbe. 

Ali očito ima dvojbe o tome je li bilo primjereno da se početkom studenog u centru Zagreba otvori izložba posvećena Dejanu Medakoviću: Srpskom nacionalistu, jednom od autora Memoranduma SANU-a, koji će Slobodanu Miloševiću poslužiti kao temelj zločinačke politike. 

Posebno je glasno danas odjeknula izjava nekadašnjeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića. Ljevičar srpskog porijekla kaže da je izložba sramota, i javno pita Milorada Pupovca: je li to najbolje što Srbi u Hrvatskoj imaju za ponuditi

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.11.2025.
23:08
RTL Direkt
Dejan MedakovićMojmira PastorčićBojan IvoševićSrpkinjaIzložba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx