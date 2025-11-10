Mojmira: 'Mržnji, fantomkama i 'Za dom spremni' na ulici nije mjesto - ni o tome nema nikakve dvojbe'

KONTROVERZNA IZLOŽBA /

Da nema nikakvog opravdanja da maskirani huligani zastrašuju i prekidaju bilo kakve priredbe, u Splitu ili u Zagrebu, predstavu ili izložbu, nema nikakve dvojbe.

Da je sramota za sve nas da su dečki s kapuljačama u Rijeci čekali mlade karatiste iz Srbije, nema nikakve dvojbe. Da mržnji, fantomkama i 'Za dom spremni' na ulici nije mjesto, ni o tome nema nikakve dvojbe.

Ali očito ima dvojbe o tome je li bilo primjereno da se početkom studenog u centru Zagreba otvori izložba posvećena Dejanu Medakoviću: Srpskom nacionalistu, jednom od autora Memoranduma SANU-a, koji će Slobodanu Miloševiću poslužiti kao temelj zločinačke politike.

Posebno je glasno danas odjeknula izjava nekadašnjeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića. Ljevičar srpskog porijekla kaže da je izložba sramota, i javno pita Milorada Pupovca: je li to najbolje što Srbi u Hrvatskoj imaju za ponuditi