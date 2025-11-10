Zagrebaši puni vjere uoči duela s europskim prvacima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

težak posao /

Rukometaši Zagreba u srijedu gostuju kod aktualnog europskog prvaka Magdeburga u 7. kolu Lige prvaka.

Nakon šest poraza, hrvatski prvak i dalje traži prve bodove, dok je Magdeburg na vrhu skupine s maksimalnim učinkom.

Trener Andrija Nikolić svjestan je težine zadatka, ali ne gubi vjeru:

“Oni su favoriti, ali Zagreb ih je pobijedio i lani. Vjerujemo da možemo iznenaditi.”

Slično razmišlja i Filip Glavaš, koji ističe da ekipa diše kao jedno:

“Radimo dobro i idemo gore s vjerom da možemo. Možda nas baš tamo nagradi sreća.”

Utakmica je na rasporedu u srijedu u 20:45, a Zagreb traži veliko iznenađenje protiv vodeće momčadi Europe.