FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
težak posao /

Zagrebaši puni vjere uoči duela s europskim prvacima

Rukometaši Zagreba u srijedu gostuju kod aktualnog europskog prvaka Magdeburga u 7. kolu Lige prvaka.

Nakon šest poraza, hrvatski prvak i dalje traži prve bodove, dok je Magdeburg na vrhu skupine s maksimalnim učinkom.

Trener Andrija Nikolić svjestan je težine zadatka, ali ne gubi vjeru:

“Oni su favoriti, ali Zagreb ih je pobijedio i lani. Vjerujemo da možemo iznenaditi.”

Slično razmišlja i Filip Glavaš, koji ističe da ekipa diše kao jedno:

“Radimo dobro i idemo gore s vjerom da možemo. Možda nas baš tamo nagradi sreća.”

Utakmica je na rasporedu u srijedu u 20:45, a Zagreb traži veliko iznenađenje protiv vodeće momčadi Europe.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.11.2025.
20:30
Tonko Medvedec
Rk ZagrebFilip GlavašLiga Prvaka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx