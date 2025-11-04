Bedem reprezentacije iskreno: 'Uvijek je pritisak prisutan'
Marko Mamić dao je intervju Maji Oštro Flis
Marko Mamić već je godinama jedan od najpouzdanijih igrača hrvatske rukometne reprezentacije. Uoči Europskog prvenstva 2026., odigrao je oba pripremna susreta protiv Švicarske u Bernu. U prvom, odigranom prošlog četvrtka, Hrvatska je slavila rezultatom 29:26, dok je u uzvratu u nedjelju domaćin bio bolji s 30-28.
O porazu od Švicarske
“Šteta za poraz na kraju. Mislim da smo trebali pobijediti u utakmici, makar znamo da je Švicarska dobra ekipa,” rekao je Mamić nakon susreta.
Na pitanje može li Hrvatska odoljeti pritisku koji donosi status viceprvaka svijeta, Mamić je odgovorio:
“Uvijek je taj pritisak prisutan, ali znamo da želimo osvajati medalje i da budemo svi zdravi, također da imamo široki kadar i onda će biti sve lakše.”
O novom kapetanu Ivanu Martinoviću
“Ivan Martinović donio je pravu svježinu. Dobro vodi momčad i ponaša se kao pravi kapetan,” dodao je Mamić.