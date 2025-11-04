Bedem reprezentacije iskreno: 'Uvijek je pritisak prisutan'

Marko Mamić već je godinama jedan od najpouzdanijih igrača hrvatske rukometne reprezentacije. Uoči Europskog prvenstva 2026., odigrao je oba pripremna susreta protiv Švicarske u Bernu. U prvom, odigranom prošlog četvrtka, Hrvatska je slavila rezultatom 29:26, dok je u uzvratu u nedjelju domaćin bio bolji s 30-28.

O porazu od Švicarske

“Šteta za poraz na kraju. Mislim da smo trebali pobijediti u utakmici, makar znamo da je Švicarska dobra ekipa,” rekao je Mamić nakon susreta.

Na pitanje može li Hrvatska odoljeti pritisku koji donosi status viceprvaka svijeta, Mamić je odgovorio:

“Uvijek je taj pritisak prisutan, ali znamo da želimo osvajati medalje i da budemo svi zdravi, također da imamo široki kadar i onda će biti sve lakše.”

O novom kapetanu Ivanu Martinoviću

“Ivan Martinović donio je pravu svježinu. Dobro vodi momčad i ponaša se kao pravi kapetan,” dodao je Mamić.