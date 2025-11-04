Dominik Kuzmanović otkrio očekivanja uoči Eura: 'Znamo da neće biti lagano'

Dominik Kuzmanović, hrvatski rukometni reprezentativac i trenutno jedan od ključnih igrača momčadi koja je viceprvak svijeta, dao je intervju RTL-ovoj novinarki Maji Oštro Flis nakon druge pripremne utakmice protiv Švicarske.

Hrvatska je u tom susretu poražena rezultatom 30:28, no atmosfera u reprezentaciji ostala je pozitivna. Kuzmanović je naglasio da cilj reprezentacije ostaje isti, a to je napad na vrh Europe.

O porazu od Švicarske

“Druga utakmica nakon prve pobjede… Oni su promijenili sastav, a mi nismo bili pravi. Ipak, bila je dobra atmosfera, lijepo je igrati pred svojim ljudima, koji su nas došli ovdje bodriti” rekao je Kuzmanović, osvrnuvši se na posljednji susret.

O očekivanjima za Europsko prvenstvo

Reprezentacija će se ponovno okupiti 26. prosinca, uoči Europskog prvenstva, koje će biti novi veliki izazov za momčad. Na pitanje novinarke donosi li status viceprvaka svijeta dodatni pritisak, Kuzmanović je odgovorio:

“Mislim da ne bi trebao biti veliki pritisak. Stavili smo ljestvicu visoko, znamo da neće biti lagano – nikad nije lagano. Napadat ćemo prvo mjesto i vjerujem da ćemo se u sljedećim pripremnim utakmicama dodatno uigrati i spremni dočekati prvenstvo.”