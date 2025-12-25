Skandal trese Fenerbahče: Predsjednika kluba pozitivan na kokain?

Predsjednik turskog nogometnog kluba Fenerbahcea Sadetin Saran pritvoren je u Istanbulu u sklopu proširene istrage o drogama u koju su uključene istaknute osobe iz svijeta zabave i medija.

Saran, turski i američki državljanin, pritvoren je samo nekoliko sati nakon što su forenzički testovi otkrili tragove droge u njegovim uzorcima kose, izvijestila je državna televizija TRT. Prošli tjedan pozvan je na svjedočenje i poslan u forenzički centar kako bi dao uzorke kose i krvi.

Deseci ljudi privedeni su od početka mjeseca u sklopu istrage koju nadgleda Ured glavnog tužitelja Istanbula. Među njima su TV voditelji, novinari, pjevači, glumci i influenceri na društvenim mrežama. Suočavaju se s optužbama koje se kreću od proizvodnje i trgovine drogom do prostitucije.

Saran, koji je izabran za predsjednika Fenerbahčea u rujnu, prošli tjedan je ispitan zbog sumnje na opskrbu i upotrebu droga. Istanbulski klub podržao je Sarana i uvjerio navijače da će se poslovanje kluba nastaviti bez prekida.

