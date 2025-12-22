Ovo su najveći skandali u 2025.: Hrvatska ni kriva, ni dužna, u središtu kontroverzi

Godina 2025. ostat će upamćena kao jedna od najturbulentnijih za integritet svjetskog sporta. Od Amerike do Europe, serija šokantnih skandala razotkrila je mračnu stranu profesionalnih natjecanja, dovodeći u pitanje povjerenje navijača i otkrivajući duboko ukorijenjene probleme korupcije, varanja i kriminalnih veza. Izdvojili smo pet afera koje su najsnažnije potresle temelje sporta.

NBA na koljenima: Mafija, namještene utakmice i poker

Jedan od najeksplozivnijih skandala u povijesti američkog sporta izbio je u listopadu, kada je američko tužiteljstvo podiglo optužnice protiv više od 30 osoba u sklopu operacija "Royal Flush" i "Nothing But Net". Istraga je razotkrila nevjerojatnu mrežu koja povezuje NBA ligu, organizirani kriminal i ilegalno kockanje.

U središtu afere našli su se trener Portland Trail Blazersa i član Kuće slavnih Chauncey Billups te igrač Miami Heata Terry Rozier. Billups je optužen da je sudjelovao u namještenim partijama pokera visoke tehnologije kao mamac za privlačenje žrtava, dok se Roziera tereti da je lažirao ozljedu tijekom utakmice kako bi se ispunili uvjeti za oklade na njegov manji učinak ("under"). Istraga je otkrila da je na te oklade uplaćeno više od 200.000 dolara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Afera je dobila još mračnije obrise kada je otkriveno da su u organizaciju i naplatu dugova bile uključene tri zloglasne mafijaške obitelji – Bonanno, Gambino i Genovese. Bivši NBA igrač Damon Jones također je optužen da je za naknadu odavao povlaštene informacije o ozljedi LeBrona Jamesa, omogućujući kladioničarima da se klade prije nego što je informacija postala javna.

Potres u turskom nogometu: Uhićenja zvijezda i dužnosnika

Turski nogomet potresao je masivni kladioničarski skandal koji je kulminirao u prosincu, kada je tužiteljstvo u Istanbulu izdalo naloge za uhićenje za 46 igrača, sudaca i klupskih dužnosnika. U ranim jutarnjim racijama uhićeni su i poznati igrači vodećih turskih klubova, uključujući Merta Hakana Yandaşa iz Fenerbahçea i Metehana Baltacıja iz prvaka Galatasaraya.

Istraga Turskog nogometnog saveza započela je još u listopadu, isprva obuhvaćajući više od 150 sudaca, no ubrzo se proširila na igrače, administratore i komentatore. Baltacı je, prema navodima tužiteljstva, pronađen kako se kladi na utakmice vlastite momčadi, dok je Yandaş to navodno činio preko posrednika. Među uhićenima su se našli i predsjednik Ankaraspora, potpredsjednik Antalyaspora te bivši sudac i komentator Ahmet Çakar, a svima prijeti zatvorska kazna od jedne do tri godine.

Skijaški skokovi: Prevara s odijelima na Svjetskom prvenstvu

Ni zimski sportovi nisu ostali imuni na skandale. Svijet skijaških skokova ostao je u šoku nakon što je u ožujku otkriveno da je norveška reprezentacija sustavno varala na Svjetskom prvenstvu u Trondheimu. Međunarodna skijaška i snowboard federacija (FIS) suspendirala je nekoliko norveških skakača, uključujući olimpijskog pobjednika Mariusa Lindvika, te Johanna Andréa Forfanga, Robina Pedersena i druge.

Istraga je utvrdila da su trener Magnus Brevig i menadžer za opremu Adrian Livelten ilegalno manipulirali natjecateljskim odijelima kako bi poboljšali aerodinamička svojstva i omogućili duže skokove. Afera je bacila veliku sjenu na sport poznat po preciznosti i poštenju, a glavni tajnik FIS-a Michel Vion situaciju je opisao kao "iznimno uznemirujuću i razočaravajuću".

Europski nogomet pod istragom: Od Lige prvaka do 'slučaja Negreira'

Europol je pokrenuo jednu od najvećih istraga o namještanju utakmica u povijesti, obuhvativši čak 180 sumnjivih nogometnih susreta diljem Europe. Istraga, koja je trajala 18 mjeseci, otkrila je kriminalnu organizaciju sa sjedištem u Aziji koja je manipulirala ishodima utakmica, uključujući i jedan susret Lige prvaka te kvalifikacijske utakmice za velika natjecanja.

Foto: Ruben Albarran/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Istovremeno, u Španjolskoj se nastavio "slučaj Negreira". Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez javno je optužio Barcelonu za "sustavnu korupciju" zbog višemilijunskih isplata bivšem potpredsjedniku sudačke komisije, dok je predsjednik Barcelone Joan Laporta uzvratio optužbama da Real Madrid pati od "akutnog barcelonitisa".

Sumnje u rukometu: Hrvatska u središtu kontroverzi na SP-u

Svjetski rukometni savez (IHF) našao se na udaru kritika zbog navodnog nepravednog tretmana hrvatske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Optužbe su uključivale nepovoljan raspored utakmica, koji je Hrvatskoj ostavljao znatno manje vremena za odmor u odnosu na protivnike, te kontroverzna sudačka imenovanja. Kap koja je prelila čašu bila je utakmica protiv Mađarske, koju su sudili španjolski suci, dok je izbornik mađarske reprezentacije bio Španjolac, što je izazvalo ozbiljne sumnje u nepristranost.

POGLEDAJTE VIDEO: Derbi Učke počeo već na parkingu: Nastavak okršaja Istre i Rijeke gledamo sljedeće godine