U jedan od najvećih skandala umiješana mafija: 'Ovo je samo vrh ledenog brijega'

NBA trese najveći skandal u povijest, a optužnica vodi duboko u svijet mafije. Američki FBI i državno tužiteljstvo za Istočni okrug New Yorka razotkrili su jednu od najvećih afera u povijesti američkog sporta. U koordiniranim akcijama provedenima u 11 saveznih država uhićene su 34 osobe zbog optužbi koje uključuju ilegalno sportsko klađenje, prodaju povlaštenih informacija i namještanje pokeraških turnira, a među osumnjičenim i uhićenim su i poznate sportske zvijezde, treneri, velikani.

Zbog ilegalnog klađenja i šurovanja s mafijom glavnim akterima prijeti i do 40 godina zatvora. Sportska Amerika crveni se od srama, NBA pokušava ispeglati imidž nakon ovog, a svi se pitaju - je li se ovako nešto moglo i očekivati? NBC je u svom izvještavanju to jako dobro opisao:

Noćna mora za NBA

"Ovo što se NBA ligi događa prava je noćna mora". Upravo ova rečenica je došla iz usta izvršnog direktora jednog od klubova NBA lige kojem se ne navodi ime.

Među uhićenima su i tri poznata imena iz NBA svijeta – Chauncey Billups, aktualni trener Portland Trail Blazersa i član Kuće slavnih, Terry Rozier, bek Miami Heata, te Damon Jones, bivši igrač Cleveland Cavaliersa i nekadašnji pomoćnik trenera Los Angeles Lakersa.

Na konferenciji za medije u FBI-evu uredu u Brooklynu, ravnatelj Kash Patel poručio je da je riječ o "desecima milijuna dolara prevara, krađa i pljački“, dok je američki državni odvjetnik Joseph Nocella Jr. dodao:

"Vaš je pobjednički niz završio, a sreća nestala.“

NBA liga se prošlog četvrtka oglasila priopćenjem...

"Trenutno smo u procesu razmatranja saveznih optužnica objavljenih danas. Terry Rozier i Chauncey Billups stavljeni su na trenutačno udaljenje s dužnosti u svojim timovima, a mi ćemo nastaviti surađivati s nadležnim tijelima. Ove optužbe shvaćamo s najvećom ozbiljnošću, a integritet naše igre ostaje naš glavni prioritet", prenosi Yahoo NBA.

Prema Bobbyju Marksu s ESPN-a, pod stavkom Dopušteno kockanje, stoji:

"Guverneri, investitori timova, zaposlenici timova i lige te igrači, osim sudaca, smiju sudjelovati u kockanju u kasinima i klađenju na sportske događaje koji nisu povezani s NBA ligom, u mjestima gdje je to zakonski dopušteno.

Na primjer, igranje blackjacka u kasinu u Las Vegasu ne bi predstavljalo kršenje NBA pravila. Klađenje na konjske utrke, tamo gdje je takvo klađenje legalno, također je dopušteno.

Osobe obuhvaćene ovim pravilima uvijek moraju imati na umu da su predstavnici NBA-a te moraju paziti na svoje ponašanje i učinak koji ono može imati na druge, na njihov ugled i na ugled lige.“

"Navodna povezanost između mafije i dvojice bivših NBA igrača – člana Kuće slavnih Chaunceyja Billupsa i dugogodišnjeg veterana Damona Jonesa – započela je onako kako takve stvari često i počinju. Preko malo poznatog posrednika. To je jedan od načina na koji organizirani kriminal ulazi u svlačionice i unutarnje krugove sportaša – postupno, kroz upoznavanja koja se na prvi pogled čine bezazlenima", piše Michael A. Fletcher, novinar ESPN-a, koji je upoznat s detaljima skandala.

Ono što započne kao prijateljska večer pokera ili poziv od pouzdanog poznanika, može se, prije nego što to itko shvati, pretvoriti u nešto sasvim drugo – zapetljanu mrežu utjecaja i, ubrzo, obveza, tvrde bivši tužitelji i stručnjaci za proučavanje mafije.

Zavjera

U ovom slučaju, prema navodima tužitelja, posrednik je bio Robert L. Stroud, 67-godišnjak iz Louisvillea s kriminalnom prošlošću. Prema lokalnom mediju WAVE News, Stroud je 1994. godine ubio muškarca tijekom večeri kartanja i kockanja u jednoj kući u Louisvilleu. Isti izvor navodi da je 2001. godine, kada ga je policija zaustavila zbog isteka registracije, u stražnjem dijelu automobila pronađeno “karte za sportsko klađenje, kockice, igraće karte i ono što se činilo kao zapisi o kockanju”.

Stroud je, prema optužnici i priloženim sudskim dokumentima objavljenima prošlog tjedna, regrutirao Billupsa i Jonesa da sudjeluju u namještenim poker partijama koje su organizirali članovi najpoznatijih kriminalnih obitelji iz New Yorka.

Stroud je regrutirao bivše profesionalne sportaše, uključujući optuženike Billupsa i Damona Jonesa, u zavjeru kako bi namamio bogate žrtve da igraju u igrama“, navodi se u pritvorskom memorandumu podnesenom uz slučaj.

"Za njihovu ulogu 'Face Cardsa' i članova varljivih timova, Stroud im je isplatio dio prihoda od kriminala.“

Među optuženicima u dvostrukim operacijama su članovi četiri velike američke kriminalne obitelji, kao i sadašnji i bivši NBA igrači i treneri, rekla je povjerenica policije New Yorka Jessica Tisch, piše CNN.

Dogovorene ozljede i milijunske oklade

Prema prvoj optužnici, Terry Rozier je u ožujku 2023., dok je igrao za Charlotte Hornetse, navodno rekao prijatelju da će tijekom utakmice s New Orleans Pelicansima simulirati ozljedu i napustiti teren. Njegov prijatelj Denir Laster zatim je tu informaciju prodao kladioničarima za 100 tisuća dolara, a sam se također kladio da će Rozier ostvariti slab učinak.

Samo devet minuta nakon početka utakmice, Rozier je doista napustio igru s tek pet postignutih poena, a FBI navodi kako su tijekom tog susreta zabilježene neuobičajeno velike oklade na njegove “under” statistike – u ukupnom iznosu od oko 200 tisuća dolara.

Slučaj je posebno intrigantan jer je NBA liga još 2023. provela internu istragu, ali nije pronašla kršenje pravila. No sada federalni istražitelji raspolažu novim dokazima, uključujući transakcije i komunikacije među optuženima.

Novi moment u slučaju otkriven je u američkim medijima. Reuters i New York Post objavili su da je protiv Roziera u 2023. podnesena porezna zaloga od 8,2 milijuna dolara, što bi, prema analitičarima, moglo objasniti njegovu motivaciju za uključivanje u shemu.

S trenerske klupe u središte FBI-jeve optužnice

Druga optužnica, koja obuhvaća i elemente organiziranog kriminala, povezuje Chaunceyja Billupsa s namještenim pokeraškim turnirima koje su, prema FBI-ju, organizirali članovi njujorških mafijaških obitelji Bonanno, Gambino, Lucchese i Genovese.

Billups se, prema navodima tužiteljstva, pojavljivao na luksuznim privatnim partijama u New Yorku, Las Vegas u i Miamiju kao svojevrsni „mamac“ za bogate klijente, čime je pridonosio prividnoj legitimnosti događaja. No iza kulisa, stolovi su bili opremljeni rendgenskom tehnologijom i modificiranim uređajima za miješanje karata, koji su omogućavali organizatorima da očitavaju ruke igrača i manipuliraju ishodima partija.

Prema People Magazinu, FBI je prilikom racije zaplijenio takozvani DeckMate 2 – stroj za miješanje karata s ugrađenom kamerom, te poker-stol s X-ray senzorima. Oštećeni su izgubili više od 7 milijuna dolara, a neki od njih su, tvrde tužitelji, kasnije i fizički napadnuti kako bi bili prisiljeni vratiti dugove.

Billupsov odvjetnik Chris Heywood izjavio je za ESPN da je "apsurdno vjerovati da bi Billups riskirao karijeru, Kuću slavnih i slobodu zbog kartaške igre“. Billups je trenutno suspendiran iz Blazersa dok traje postupak.

Damon Jones je ključna figura u obje optužnice

Treći optuženik, Damon Jones, povezan je i s klađenjem i s poker-shemo m. Kao tadašnji pomoćnik trenera Los Angeles Lakersa, imao je pristup povjerljivim medicinskim informacijama o igračima. U veljači 2023. navodno je poslao SMS partnerima u mreži klađenja savjetujući im da ulože velike iznose protiv Lakersa jer “važan igrač neće nastupiti” – što se kasnije pokazalo točnim kad je LeBron James izostao iz utakmice.

U istrazi se navodi i da je Jones više puta pokušavao prodati slične insajderske informacije, uključujući i o sastavima Orlanda Magica i Cleveland Cavaliersa, iako je dio informacija bio netočan, što je kasnije izazvalo sukobe s kladioničarima.

Reakcije javnosti i politike

Reakcije na izvanredne vijesti brzo su se proširile, od iznenađenja do ljutnje na samu ligu, prema riječima pet osoba koje rade unutar NBA-e ili blisko s njom, a svima im je zajamčena anonimnost jer im nije bilo dopušteno javno govoriti o toj temi.

"Iznenađeni smo što su uhvaćeni“, rekao je jedan aninimni agent igrača i dodao:

"Ali ne i iznenađeni, jer se kockanje, odnosno klađenje, događa posvuda.“

Nakon izbijanja skandala, NBA je stavila Billupsa i Roziera na privremeno odsustvo. Publika je burno reagirala – navijači Los Angeles Clippersa tijekom utakmica su skandirali „F-B-I!“ upućeno Blazersima, što su zabilježili američki mediji.

Istodobno, politički pritisak raste. Senator Ted Cruz i senatorica Maria Cantwell službeno su zatražili od NBA-a da im preda interne dokumente o klađenju, navodeći kako je "povjerenje u sport temelj njegova opstanka“.

Moderni mafijaški obrasci i novi rizici za NBA

Stručnjaci ističu da ovaj slučaj pokazuje kako se moderna mafija transformirala – od tradicionalnih nasilnih metoda do sofisticiranih prijevara s vrijednosnim papirima, sportskim klađenjem i tzv. “kotlovničkim” online operacijama.

"Mafija više ne koristi pištolj, nego algoritam,“ izjavio je za BBC bivši šef odjela za organizirani kriminal Drew Rolle.

Za NBA, međutim, rizici su golemi. Liga već godinama promovira legalno sportsko klađenje u partnerstvu s brojnim platformama, pa ovakav skandal ozbiljno narušava njezin kredibilitet.

Istraga se nastavlja

Optuženi se terete za prevaru putem elektroničkih komunikacija i zavjeru radi pranja novca, a svaka točka nosi kaznu do 20 godina zatvora. Ako budu proglašeni krivima po obje, mogli bi dobiti i do 40 godina.

Istraga još nije završena – kako je poručio Christopher Raia, pomoćnik direktora FBI-a:

“Ovo je samo vrh ledenog brijega. Tek ćemo vidjeti što se još skriva ispod", prenosi CNN.

