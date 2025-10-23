Društvene mreže izgorile zbog NBA skandala: 'Znao sam da nije moguće igrati ovako loše'

Američku sportsku scenu potresa novi NBA skandal koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Prema informacijama uglednog insajdera Shamsa Charanije,igrač Miami Heata, Terry Rozier, uhićen je u četvrtak rano ujutro kao dio FBI-jeve istrage o ilegalnom sportskom klađenju.

Istragu vodi ured FBI-a iz istočnog distrikta New Yorka, a direktor Kash Patel potvrdio je da će istraga obuhvatiti više slučajeva povezanih s klađenjem i organiziranim kriminalom. Kako javljaju američki mediji, Rozier je navodno bio pod istragom još od siječnja, kada je Wall Street Journal objavio kako se provjerava mogućnost da je namjerno mijenjao učinak na utakmicama zbog kladioničarskih interesa.

Rozier, koji u 11. NBA sezoni zarađuje oko 24 milijuna dolara godišnje, navodno je bio povezan s utakmicom iz ožujka 2023., između Charlotte Hornetsa i New Orleans Pelicansa. U toj je utakmici igrao samo devet minuta prije nego što je napustio teren zbog “ozljede stopala”, a društvene mreže tada su eksplodirale optužbama da je rezultat bio namješten, jer su prop oklade (kladioničarski listići na broj poena i asistencija) iznosile i do 13 tisuća dolara po igraču.

Njegov odvjetnik odlučno odbacuje optužbe.

“Terry nije kockar. Ovaj slučaj je medijski spektakl bez stvarnih dokaza. FBI je odlučio uhititi ga u hotelu umjesto da mu dopusti da se sam preda – čista potraga za pažnjom,” izjavio je njegov branitelj.

U istoj akciji uhićen je i bivši NBA igrač Damon Jones,ali i Chancuey Billups kao i nekoliko osoba povezanih s ilegalnim poker klubovima koje, prema FBI-u, vode američke mafijaške obitelji. Direktor Patel potvrdio je da se radi o dvije odvojene istrage – jednoj o sportskom klađenju i drugoj o ilegalnim poker operacijama, no između njih postoji “značajno preklapanje”.

Društvene mreže odmah su reagirale jer korisnici su preplavili X i Reddit komentarima poput:

“Znao sam da nije moguće igrati ovako loše!”,

“Terry Rozier je očito kriv”,

“NBA je na rubu još jednog Donaghy skandala!”

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se NBA suočava s aferama oko klađenja. 2008. godine sudac Tim Donaghy završio je u zatvoru zbog pomaganja kockarima, a 2024. igrač Toronta Jontay Porter izbačen je iz lige doživotno zbog sličnog prekršaja.

