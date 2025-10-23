Skandal trese američki sport! NBA igrač i trener uhićeni, FBI sazvao pres konferenciju

Skandal trese američki sport, točnije NBA. Trener Portland Trail Blazersa Chauncey Billups i bek Miami Heata Terry Rozier uhićeni su u četvrtak u sklopu dviju istraga povezanih s ilegalnim kockanjem, doznaje ESPN.

Rozier je uhićen u četvrtak ujutro u hotelu u Orlandu na Floridi. Heat je u srijedu izgubio prvu utakmicu sezone od Magica, a Rozier nije igrao zbog odluke trenera.

Billupsovo uhićenje u Oregonu dogodilo se u sklopu zasebnog, ali povezanog slučaja ilegalnog kockanja povezanog s ilegalnom poker operacijom povezanom s mafijom, prema izvješću ABC Newsa. Očekuje se da će se Billups prvi put pojaviti na sudu kasnije u četvrtak.

Također, bivši igrač i pomoćni trener Cleveland Cavaliersa Damon Jones uhićen je u četvrtak pod optužbom da je odavao interne informacije o NBA utakmicama suoptuženicima koji su ih koristili za sportsko klađenje. U četvrtak poslijepodne po našem vremenu FBI je sazvao izvanrednu pres konferenciju.

Kladionice u više država prijavile su sumnjiv interes za klađenje na Rozierovu statistiku uoči utakmice Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans igrane 23. ožujka 2023. Neočekivani porast oklada, uključujući 30 oklada u 46 minuta od profesionalnog kladioničara u ukupnom iznosu od 13.759 dolara, došao je na igru manje Rozierovih poena, skokova i asistencija, zbog čega su kladionice zaustavile klađenje na njega. Rozier, tada igrač Hornetsa, igrao je samo 10 minuta prije nego što je napustio utakmicu, navodeći kao razlog ozljedu stopala.

