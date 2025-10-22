Nevjerojatno! Dončić u Lakersima započeo sezonu kao Kobe prije 18 godina

Aktualni NBA prvaci košarkaši Oklahoma City Thundera su sinoć krenuli u obranu naslova i to pobjedom nad Houston Rocketsima 125-124 na svom terenu nakon dva produžetka sa 125-124.

Prije utakmice, zastava prvenstva Oklahoma Cityja podignuta je na krovne grede, a igračima su uručeni njihovi prsteni prvaka koji se tradicionalno dodjeljuju NBA prvacima.

Najbolji strijelac Oklahome bio je Shai Gilgeous-Alexander s 35 koševa, čemu je dodao pet skokova i pet asistencija. Chet Holmgren je ubacio 28 koševa uz sedam skokova, a Ajall Mitchell je dodao 16 poena

Houston je predvodio Alperen Sengun s 39 poena, 11 skokova i sedam asistencija. Kevin Durant je dodao 23 koševa i devet skokova, a Amen Thompson je upisao 18 poena.

Rocketsi su imali zadnji napad u drugom produžetku 2,3 sekunde do kraja. Steven Adams je iz auta dodao loptu do Jabarija Smitha Je. koji je promašio šut iz okreta za pobjedu.

Oklahoma u sljedećoj utakmici gostuje kod Indiana Pacersa, dok će Houston kod kuće dočekati Detroit Pistonse.

Dončić imao maestralnu partiju

Golden State Warriorsi su u prvoj utakmici nove sezone u gostima svladali Los Angeles Lakerse sa 119-109.

Do pobjede je Warriorse s 31 ubačajem predvodio Jimmy Butler, a pratio ga je Steph Curry s 23 poena. Luka Dončić je bio najbolji strijelac Lakersa kojima na žalost nisu pomogli njegovih 43 koša, 12 skokova i devet asistencija i tako postao prvi igrač Lakersa od Kobea Bryanta 2007. koji je sezonu otvorio s 40 ili više koševa.

Austin Reeves je dodao 26 poena i devet asistencija, dok je Deandre Ayton upisao 10 koševa i šest skokova. Zvijezda Lakersa LeBron James propustio je prvu utakmicu sezone u svojoj 23-godišnjoj NBA karijeri zbog išijasa.

Golden State u sljedećoj utakmici kod kuće čeka Denver Nuggetse, a Lakersi Minnesota Timberwolvese.

Sutra u novu NBA sezonu kreću i Ivica Zubac i Dario Šarić. Zubac sa svojim Los Angeles Clippoersima gostuje kod Utah Jazza, a Šarić sa svojim novim klubom Sacramento Kingsima kod Phoenix Sunsa.

