Zubac briljirao u teškom stradanju svoje ekipe, primili nestvaran broj poena u prvom poluvremenu

Nova NBA sezona nije dobro počela za LA Clipperse Ivice Zubca, a ni za novi klub Darija Šarića Sacramento Kingse koji su poraženi na gostovanjima u Salt Lake Cityju odnosno Phoenixu.

Od Clippersa su sa 129-108 bolji bili Utah Jazz koji je u jednom trenutku utakmice imao prednost od čak 37 koševa. Tri igrača Utah Jazza postigla su najmanje 20 poena u pobjedi. Walker Kessler predvodio je Jazz s 22 poena, devet skokova, četiri asistencije i četiri blokade, dok su Lauri Markkanen i Brice Sensabaugh postigli po 20 poena. Ivica Zubac je bio najbolji strijelac u porazu Clippersa na otvaranju sezone, odigrao je nešto više od 27 minuta i u tom je vremenu uz šut iz igre 9/13 zabio 19 koševa te upisao sedam skokova, tri asistencije i jednu blokadu.

James Harden je dodao 15 poena i 11 asistencija, a Kawhi Leonard 10 poena. Jazz je šutirao 55,2% iz igre i podijelio 38 asistencija, postavivši rekord franšize po broju poena na otvaranju sezone. Bila je to prva pobjeda Utaha na otvaranju sezone od sezone 2022.-23. Utah je prvu četvrtinu završio serijom 24-5 za vodstvo od 43-19, a zatim je nastavio dominirati u drugoj četvrtini za 78-47 na poluvremenu.

Porazom su sezonu otvorili i Sacramento Kingsi, njih su na svom terenu sa 120-116 nadigrali Phoenix Sunsi. Devin Booker postigao je 31 poen, Dillon Brooks dodao je 22 za Phoenix Sunsi koji su nadoknadili zaostatak od 20 poena. Grayson Allen postigao je svih svojih 18 poena u drugom poluvremenu, a rezervni igrač Royce O'Neale imao je tri trice i 12 poena za Sunse, koji su pobijedili u NBA debiju trenera Jordana Otta. Ott je njihov četvrti trener u četiri sezone.

Kod Kingsa, koji su vodili 64-44 krajem druge četvrtine i imali prednost od 17 poena na poluvremneu, najbolji je bio Zach LaVine s 30 poena, dok je DeMar DeRozan dodao 29. Dario Šarić je na terenu proveo sedam i pol minuta upisavši pritom dva promašaja te tri skoka. Sunsi su završili treću četvrtinu serijom 24-10 i približili se na dva poena zaostatka, a O'Neale je početkom zadnje četvrtine pogodio dvije uzastopne trice u seriji 11-2. Njegova druga trica donijela je Sunsima vodstvo od 96-94, njihovu prvu prednost od 10-9. Brooksov šut donio je Sunsima vodstvo od 106-97 pet i pol minuta prije kraja, prije nego što su Kingsi nadoknadili zaostatak.

Monk je izjednačio na 110-110 minutu i 17 prije kraja, a Brooks je pogodio sva tri slobodna bacanja nakon što je bio fauliran prilikom pokušaja trice 63 sekunde prije kraja. DeRozan je pogodio slobodno bacanje u sljedećem napadu Kingsa, a Booker je pogodio šut i slobodno bacanje za 116-111 25 sekundi prije kraja utakmice. LaVine je pogodio šut, ali Booker je nakon toga realizirao četiri slobodna bacanja u posljednjih 18 sekundi susreta.

Rookie 76ersa doašo do povijesnog učinka

Philadelphia 76ers su pobjedom u gostima otvorili novu sezonu, sa 117-116 su svladali Boston Celticse, a do slavlja ih je sa 40 ubačaja predvodio Tyrese Maxey. Rookie VJ Edgecombe također je bio sjajan u svom debiju u NBA, utakmicu je završio s 34 koševa. Edgecombe, treći izbor na ovogodišnjem NBA draftu, postigao je treći najveći broj poena u NBA debiju svih vremena i najviše otkako je Wilt Chamberlain 24. listopada 1959. postigao 43 koša. Stari rekord Sixersa za najviše poena igrača u njegovoj prvoj utakmici bio je 30, a postavio ga je Allen Iverson 1. studenog 1996. protiv Milwaukee Bucksa. Također je imao sedam skokova i tri asistencije. Kod Bostona su s 25 koševa svaki predvodili Derrick White i Jaylen Brown. Celticsi su u utakmici pogodili 11 trica iz 43 pokušaja.

San Antonio Spursi su sa 125-92 pobijedili Dallas Maverickse, a Victor Wembanyama je odigrao odličnu utakmicu s 40 poena i 15 skokova. Stephon Castle je za Spurse, koji su u jednom trnutku vodili s čak 33 poena razlike i nisu gubili u drugom poluvremenu, postigao 22 poena, uz sedam skokova i šest asistencija. Anthony Davis je za Maverickse postigao 22 poena i 13 skokova. Cooper Flagg, prvi na draftu, ostvario je double-double učinak u svom debiju, postigavši ​​10 poena uz šut 4 od 13 i dodavši 10 skokova.

Pobjedu na startu sezone upisali su i Minnesota Timberwolves koji su sa 118-114 nadigrali Portland Trail Blazerse. Rapoložen je bio Anthony Edwards koji je u pobjedi gostujuće momčadi ubacio 41 koš uz sedam skokova. Julius Randle je imao 19 poena, sedam skokova i šest asistencija, a Jaden McDaniels 18 poena za Minnesotu, koja nikada nije vodila s više od četiri poena razlike. Nova rezerva Jerami Grant postigao je 29 poena za Portland, a Deni Avdija je dodao 20 poena i sedam skokova.

Orlando Magic je sa 125-121 slavio protiv Miami Heata, a do pobjede u prvoj ovosezonskoj utakmici predvodili su ga s 24 poena Franz Wagner i Paolo Banchero. Desmond Bane, koji je u Orlando došao iz Memphis Grizzliesa u izvansezonskoj razmjeni, postigao je 23 poena u svom debiju za Orlando. Norman Powell, koji je debitirao za Heat, bio je najbolji strijelac na utakmici, zabio je 28 poena, pridodavši tome devet skokova. Andrew Wiggins postigao je 18 poena za Heat, koji su igrali bez ozlijeđenog startera Tylera Herra.

Knicksima derbi Istoka

Giannis Antetokounmpo postigao je 37 poena i uhvatio 14 skokova te predvodio Milwaukee do pobjede na otvaranju sezone nad gostujućim Washingtonom. Gary Trent Jr. dodao je 17 poena i pogodio pet trica za Buckse. Khris Middleton predvodio je Washington s 23 poena. Middleton je igrao 12 sezona za Buckse, osvojivši NBA prvenstvo 2021., prije nego što je u veljači razmijenjen u Wizardse. Kyshawn George dodao je 21 poen i devet skokova.

New York Knicks su, u srazu dva favorita Istočne konferencije, sa 119-111 bili bolji od Cleveland Cavaliersa. Karl-Anthony Towns i OG Anunoby igrali su unatoč ozljedama i ostvarili rekordne double-double učinke za domaći New York, koji se odvojio u zadnjoj četvrtini. Towns, koji je ranije bio naveden kao upitan zbog istegnuća desnog kvadricepsa, zabio je tricu za izjednačenje u odlučujućoj seriji 14-0 u zadnjoj četvrtini za Knickse, koji su ispustili vodstvo od 17 poena. Anunoby, koji je imao ozljedu gležnja, sakupio je 24 poena i 14 skokova, dok je Towns završio s 19 poena i 11 skokova.

Jalen Brunson postigao je 23 poena. Donovan Mitchell postigao je 31 poen, najviše na utakmici za Cavalierse, koji su prošle sezone bili najbolja momčad Istočne konferencije s omjerom 64-18 prije nego što su izgubili od Indiana Pacersa u drugom krugu doigravanja. Evan Mobley imao je 22 poena i osam skokova, dok je Sam Merrill završio s 19 poena.

Toronto Raptorsi su na prvom gostovanju ove sezone sa 138-118 bili bolji od Atlanta Hawksa, a RJ Barrett je postigao 25 ​​poena i predvodio sedmoricu igrača Toronta s dvoznamenkastim učinkom. Barrett je dodao i osam skokova i pet asistencija, a Scottie Barnes je ubacio 22 koševa uz devet asistencija za Raptorse. Atlantu je predvodio Jalen Johnson s 22 poena, sedam skokova i osam asistencija. Trae Young je imao 22 poena i pet asistencija, a Kristaps Porzingis, veliko pojačanje Atlante u izvansezonskom razdoblju, ubacio 20 koševa uz sedam skokova.

Chicago Bulls na otvaranju sezone nadigrali Detroit Pistonse sa 115-111 na krilima Nikole Vučevića koji je utakmicu završio s 28 ubačaja i 14 skokova. Cade Cunningham je bio najbolji strijelac Pistonsa s 23 poena i 10 asistencija, dok je Isaiah Stewart dodao 20 poena i 10 skokova.

Pobjedu u prvoj utakmici sezone upisali su i Charlotte Hornets koji su sa 136-117 svladali gostujuće Brooklyn Netse. Charlotte su do pobjede predvodili Brandon Miller s 25 i LaMelo Ball s 20 poena. Kod Netsa najbolji je bio Nic Claxton sa 17 poena.

Memphis Grizzliese je sa 35 koševa do pobjede nad gostujućim New Orleansom 128-122 u prvoj utakmici sezone za obje momčadi vodio Ja Morant. Jaren Jackson Jr. je dodao 18 poena, osam skokova i šest blokada.

Kod Pelicansa najučinkovitiji je bio Zion Williamson s 27 poena i devet skokova. Tri igrača Pelicana - Jordan Poole, Herbert Jones i novak Jeremiah Fears postigli su po 17.

