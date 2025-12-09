Kladioničarski skandal: Iza rešetaka završila tri prvoligaša, dva su igrala za reprezentaciju

Turski sud u Istanbulu odlučio je o uhićenju 20 osumnjičenika, uključujući i nekoliko profesionalnih nogometaša, u sklopu proširene istrage o namještanju utakmica i klađenju u turskom nogometu.

Među uhićenim nogometašima su Mert Hakan Yandas, igrač Fenerbahcea, Metehan Baltaci, član Galatasarayja i senegalski igrač Alassane Ndao, trenutačno član Konyaspora.

Yandas je 31-godišnji nogometaš koji je odigrao i jednu utakmicu za tursku reprezentaciju, Baltaci im 23 godine i nekada je bio standardni član turske U21 reprezentacije, dok 28-godišnji Ndao ima tri nastupa u karijeri za reprezentaciju Senegala.

Turska novinska agencija je ujedno obznanila da se u pritvoru trenutačno nalazi i nekadašnji dopredsjednik Adane Demirspor Murat Sancak.

Prošlog mjeseca Turski nogometni savez je suspendirao čak 149 sudaca koji su optuženi da su bili na određeni način umiješani u klađenje, a aktualna su uhićenja uslijedila nakon velike prošlotjedne operacije u kojoj je 39 osoba privedeno pod optužbom za ilegalno klađenje i namještanja utakmica.

Nogometaš Galatasarayja Baltaci je priznao klađenje, ali dok je bio mladi igrač te je naveo da takve radnje nije upražnjavao od dana kada je potpisao za Galatasaray. Igrač Fenerbahcea Yandas je optužen da se putem treće strane kladio na utakmice vlastitog kluba.

