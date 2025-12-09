O 'Slučaju Salah' oglasio se i bivši hrvatski reprezentativac i veliki Egipćaninov prijatelj

Mohamed Salah proživljava teške dane u Liverpoolu. U intervjuu koji je odjeknuo nogometnim svijetom Salah je poručio da se osjeća „bačenim pod autobus“ te da mu je odnos s trenerom Arneom Slotom ozbiljno narušen.

Slot je morao reagirati, izostavio je Salaha iz momčadi za put u Milano u Ligi prvaka. "Ima pravo osjećati se kako želi, ali nema pravo to dijeliti s medijima", jasan je bio nizozemski stručnjak. Na pitanje osjeća li da su Salahove provokacije bile usmjerene osobno na njega samog, Slot je dodao: „Jedini koji može odgovoriti je sam Mo. Mogu nagađati, ali teško mi je reći na koga misli".

Salah se s poštovanjem odnosio prema cijelom stožeru pa su me njegovi komentari iznenadili Nisam siguran je li bio emotivan ili ne, ali moja reakcija je jasna. Večeras nije s nama", rekao je Slot koji je napomenuo da ne može reći je li Salah odigrao svoju posljednju utakmicu za Liverpool.

Na društvenoj mreži X javio se i Dejan Lovren, bivši hrvatski reprezentativac i veliki Salahov prijatelj. Lovren je dao podršku Salahu emotikonom srceta. Lovren i Salah zbližili su se dok je Dejan igrao za Liverpool, a njihovi zajednički videi često su bili viralni.

