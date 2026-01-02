Velike inspekcije u hrvatskim klubovima nakon tragedije: Četiri zatvorili i to nije sve

Dok švicarske vlasti traže odgovore nakon stravične tragedije, za hrvatske vatrogasce sve ovo što se dogodilo nije iznenađenje.

Jer zapaljivi materijali, svijeće i pirotehnika, kao i pretrpani prostori, previše su se puta pokazali kobnima. Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, kaže:

"Iz povijesti znamo, doslovno stotine takvih slučajeva s nekoliko tisuća ljudi koji su smrtno stradali u sličnim, pa ja bih čak rekao zabrinjavajuće istim okolnostima – a te okolnosti su upravo takve da je korištena pirotehnika i da su na stropovima i zidovima nekakve zapaljive obloge, što je zaista smrtonosna situacija". Više od dvije tisuće ljudi poginulo je proteklih godina samo u požarima u noćnim klubovima diljem svijeta.

U Makedoniji poginulo 63 ljudi

Stravičan požar bio je prošle godine i u Kočanima u Makedoniji, kada su poginule 63 osobe.

Iskre iz pirotehničkih sredstava pogodile su strop, koji je bio izrađen od lako zapaljivog materijala, nakon čega se požar vrlo brzo proširio. Nakon tragedije u Makedoniji inspektori civilne zaštite napravili su pojačani nadzor disco klubova i ugostiteljskih objekata.

Lani velika inspekcija u Hrvatskoj: 15 prijava

Tako su u prva tri kvartala prošle godine u cijeloj zemlji proveli 2535 inspekcijskih nadzora, od toga 433 ugostiteljska objekta. U 349 slučajeva naloženo je uklanjanje nedostataka i izdano 15 prekršajnih prijava upravo zbog neprovođenja naloženih mjera zaštite od požara.

U cijeloj godini pak samo u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji bilo je 36 nadzora noćnih klubova i barova. Četiri kluba dobila su zabranu rada, jedan je dobio zabranu korištenja otvorenog plamena, dok je njih 14 moralo otkloniti nedostatke.

I zato Siniša Jembrih upozorava: "Svaki vlasnik mora razmisliti što ima na svojim zidovima i stropovima. Znam da ta pirotehnika možda lijepo izgleda, ali zaista nema glupljeg načina prezentirati to ili glupljeg načina da se nešto dogodi. I na kraju krajeva, svaki od tih vlasnika mora biti svjestan da je on kazneno odgovoran."

Za što može dobiti dugogodišnju zatvorsku kaznu, ali i prouzročiti tragedije za mnogobrojne obitelji, ali i sve službe koje sudjeluju u tome.

