GDJE ĆE LIVI? /

Je li Livaković sve bliže velikom povratku? Klub iz Serie A se upleo u priču

Je li Livaković sve bliže velikom povratku? Klub iz Serie A se upleo u priču
Foto: Damir Sencar/afp/profimedia

Livaković još nije zaigrao niti minute u Gironi i tako bi trebalo ostati do kraja godine

9.12.2025.
8:31
Sportski.net
Damir Sencar/afp/profimedia
Dominik Livaković s nestrpljenjem čeka siječanj kako bi se službeno vratio u Fenerbahče i potom što prije potpisao za drugi klub, odnosno treći, ako računamo Gironu.

Livaković još nije zaigrao niti minute u Gironi i tako bi trebalo ostati do kraja godine što bi omogućilo Livakoviću da drugi dio sezone odradi u trećem klubu. Sportske novosti pišu da ne bi trebalo biti problema oko dolaska u Dinamo, odnosno da su zainteresirani i Livaković i Dinamo.

Sve o Dominiku Livakoviću čitajte na portalu Net.hr.

Pitanje je što će reći Fenerbahče jer Livi je formalno pravno njihov igrač, ali i u njihovom interesu bi trebalo biti pustiti Livakovića na posudbu jer je Ederson glavna jedinica. Još jedan problem za Dinamo bi mogao biti neki drugi klub. Tako je talijanski insajder Nicolo Schira javio da se za Livakovića raspitivala Genoa.

 

 

Vidjet ćemo već sljedećeg mjeseca što će biti s hrvatskom jedinicom. Njemu će biti najvažnije da ode tamo gdje će biti neprikosnovena jedinica i tao u što boljoj formi dočekati lipanj i Svjetsko prvenstvo.

Dominik LivakovićDinamoGironaGenoaFenerbahče
