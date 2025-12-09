Željko Kopić trener godine: Napravio je čudo: 'Mnogi su smatrali da to nije moguće'

Željko Kopić najbolji je trener rumunjskog nogometa. Za one koji ne prate lik i djelo Željka Kopića ovo je možda iznenađenje, ali za one koji prate - očekivano i zasluženo! Željko Kopić na klupi Dinama iz Bukurešta radi čuda. Dinamo je u 2025. godini ostvario fantastičan napredak, a glavni "krivac" za taj neočekivani rast je upravo Željko Kopić. Hrvat je Dinamu iz Bukurešta donio stabilnost, mir, ali i rezultate. I za te stvari je nagrađen na Super Gala Fanatik 2025. večeri nagradom za najboljeg trenera Superlige, javlja rumunjski Fanatik.

Željko Kopić prije dvije godine tiho je stigao u Dinamo iz Bukurešta koji je tad bio u lošoj situaciji. U dvije godine poznati hrvatski nogometni trener napravio je fantastičan posao i klub vratio u vrh rumunjskog nogometa...

'Kopić je pretvorio Dinamo iz Bukurešta u momčad koje se svaki suparnik boji'

"Vrlo malo tko je vjerovao da će Željko Kopić, iako je 2024. spasio Dinamo od ispadanja u doigravanje, uspjeti pretvoriti Dinamo iz Bukurešta u momčad koje se svaki protivnik u Superligi boji", navodi se u tekstu Fanatika.

"Međutim, dobro razrađenim planom zajedno s upravom kluba i svojim stožerom, hrvatski trener uspio je potpuno promijeniti igru ​​momčadi i postići performanse za koje mnogi nisu smatrali da su moguće u tako kratkom vremenu", dodaje autor Fanatika.

I više od toga, Kopić je sve te performanse postigao u uvjetima gdje je većina stručnjaka proglasila "pasju" momčad tankom. Zbog svega toga, Kopić je na Super Gala Fanatik 2025. večeri dobio titulu trenera godine u rumunjskoj nogometnoj Superligi.

Kopić promijenio Dinamovu igru nabolje

Unatoč prosječnoj momčadi, Željko Kopić ima veliku zaslugu za uspjehe jer zna osnažiti sve igrače u svojoj momčadi i objasniti onima koji nisu redoviti starteri koliko je važno da ostanu fokusirani. Željko Kopić je izuzetno studiozan trener, povećen onom što radi u potpunosti.

Uz mir i podršku zahtjevnih navijača Dinama iz Bukurešta, Kopić je uspio izgraditi momčad po svojoj slici, onakvu kakvu on želi i u igrače utkati pobjednički karakter, vjeruju i borbu do posljednjeg atoma snage. Dinamo iz Bukurešta sad je ozbiljna momčad koja teži posjedu, dominaciji nad protivnikom i koja je naučila pobjeđivati ​​čak i kada igra nije na najvišoj razini...

Reakcija Željka Kopića nakon dodjele nagrade na Super Gala Fanatik 2025.

"Hvala FANATIK- u na ovoj divnoj nagradi. Počašćen sam što ovu nagradu primam drugu godinu zaredom. Bila je to vrlo zanimljiva, izazovna, ali uspješna godina. Jako sam ponosan na sve nas, na cijelu Dinamovu obitelj zbog svega što smo zajedno postigli. Ovo je moj prvi govor na rumunjskom jeziku pred publikom. Hvala svima “, rekao je Željko Kopić, što je bio njegov prvi javni govor na rumunjskom jeziku.

Kopićev dijalog s Gigijem Becalijem

Dok je Željko Kopić bio na pozornici, u dvorani se pojavio nitko drugi nego Gigi Becali, vlasnik FCSB-a i jedan od najutjecajnijih ljudi u tamošnjem nogometu. Ovaj 67-godišnjak je i jedan od najkontroverznijih vlasnika kluba u modernom nogometu. Uz pljesak onih koji su već bili u dvorani, vlasnik FCSB-a odmah je uzeo mikrofon i održao govor...

"Jedini trener koji me pobjeđuje je upravo Željko Kopić. Prošle godine isto, sada isto. Mislim da neću imati mira. Rekao sam da ću biti trener godine, mislio sam da odlazi u Saudijsku Arabiju. Nisam znao da ostaje u Bukureštu. Ne daj Bože da ode za nekih 2-3 milijuna eura, ostat ćemo bez vrhunskog trenera “, govori Gigi Becali.

"Imam veliko poštovanje prema gospodinu Gigiju Becaliju, kao i prema trenerima i stručnom stožeru ostalih momčadi, a to poštovanje dolazi i od moje obitelji, Dinama iz Bukurešta. Dijelimo iste osjećaje i želimo svakim danom biti sve bolji i bolji. Uz svo dužno poštovanje prema ostalim momčadima, nadam se da će moja obitelj imati razloga za slavlje na kraju sezone “, bio je gospodski odgovor Željka Kopića.

Putovanje koje ga je dovelo do suočavanja s suparničkim trenerima

Početkom ove godine, Željko Kopić je također dobio povjerenje uprave kluba, koja mu je ponudila ugovor do ljeta 2028. godine.

S ovom izvanrednom smirenošću i fantastičnom kemijom s Florentinom Petreom, Hrvat je uspio kreirati čudo i odvesti Dinamo iz Bukurešta u doigravanje Superlige prošle sezone.

Kopić za Net.hr: 'Bili smo u teškoj situaciji kad sam došao u klub, ali uspjeli smo i to svi u Rumunjskoj respektiraju'

"Kad sam preuzeo klub bila je teška borba za ostanak i onda smo prošle sezone uhvatili playoff. Sad smo stvarni dobri, dobro guramo. Zadovoljan sam i ponosan na svoje nogometaše i stručni stožer. Radimo stvarno dobar posao", kazao je Željko Kopić u ekskluzivnom intervjuu za portal Net.hr u listopadu ove godine.

"Istina je ta da ovdje u Rumunjskoj svi jako respektiraju činjenicu da je Dinamo Bukurešt bio u teškoj situaciji kad sam došao, evo sad već uskoro će to biti dvije godine, početak prosinca 2023. Bila je to teška borba za ostanak gdje su bile priče, skepticizam da je nemoguće da će Dinamo Bukurešt ostati u prvoj nogometnoj ligi. Takvo je mišljenje prevladavalo i sad je Dinamo u jednoj potpuno drugačijoj situaciji. Dinamo Bukurešt je potpuno drugačija momčad, borimo se za potpuno drugačije ciljeve i to je nešto što ljudi ovdje prepoznaju, respektiraju i naravno da sam sretan u tom dijelu, da sam zadovoljan. Istina je da je napredak momčadi tamo bio prilično skroman, ali Kopić je znao kako izvući svo to iskustvo i iskoristiti ga kako bi svojim igračima dao samopouzdanje za novu sezonu", naveo nam je Kopić.

"Uz nekakvu stabilnost i u posjedu kojeg imamo, gdje u velikoj većini utakmica smo izuzetno dominantni u posjedu i kontroli igre. U ovoj sezoni smo okomitiji. Na taj način sam gledao da osnažimo momčad. Na krilnim pozicijama imamo brže igrače koji su sposobni napraviti razliku u trećoj trećin i uz nekakvu defanzivnu stabilnost, gdje smo dobri, stabilni, gdje smo u izgradnji igre dobri, u ovoj smo sezoni dosta opasni i u toj trećoj trećini. I suparnicima je onda puno teže igrati protiv nas", naglasio je Kopić za Net.hr.

Što je sljedeće za Željka Kopića?

I to je vidljivo u odličnom nizu Dinama ove sezone. "Psi" su u prvom dijelu prvenstva bili konstantno prisutni na postolju, a njihovo mjesto u doigravanju čini se osiguranim, također i zato što utakmica izgleda jako dobro.

Hrvat sada ima misiju održati igrače fokusiranima do kraja regularne sezone, a zatim ih natjerati da podignu razinu za veliku bitku za doigravanje. A to je zato što se u Dinamu, nakon mnogo godina patnje, ponovno počelo pričati o osvajanju naslova.

Nije to lako ostvariv cilj, ali bio bi to vrhunac rada koji je Željko Kopić obavio u Dinamu iz Bukurešta. I to bi uistinu značilo ulazak hrvatskog trenera u povijest jednog od najvažnijih klubova rumunjskog nogometa.

Za spomenuti kako je momčad Dinama iz Bukurešta trenutno treća u Superligi sa 35 osvojenih bodova nakon 19 odigranih kola.

