Pregled Epsteinovih dokumenata: 'Radimo danonoćno, planiramo uzeti 400 odvjetnika'

Ministarstvo pravosuđa planira angažirati oko 400 odvjetnika kako bi pregledali otprilike 5,2 milijuna stranica dokumenata vezanih uz Jeffreyja Epsteina, pišu američki mediji.

U ovom poslu sudjeluju tužitelji iz odjela za nacionalnu sigurnost, kaznene slučajeve te u uredima američkih tužitelja u New Yorku i Floridi, prema izvorima upoznatima sa situacijom.

Ta brojka preciznija je i znatno veća od ranijih procjena Ministarstva pravosuđa, piše The New York Times.

Ima još barem milijun dokumenata

Kongres je zahtijevao od Ministarstva pravosuđa da do 19. prosinca objavi dokumente vezane uz istrage protiv osuđenog seksualnog prijestupnika Epsteina. Ministarstvo je toga dana objavilo oko 100 tisuća stranica, a u sljedećim danima istaknulo je da još treba pregledati barem milijun dokumenata.

Od kraja studenog gotovo 200 odvjetnika iz odjela za nacionalnu sigurnost radi na pregledavanju dokumenata i uklanjanju informacija o žrtvama ili svega što bi moglo ugroziti tekuće istrage ili nacionalnu sigurnost.

Sada su službenici Ministarstva pravosuđa zaposlenike obavijestili da je potrebno još pomoći da bi se zadatak dovršio.

Postavljaju rokove

Prema izvoru upoznatom sa situacijom, pregled dokumenata trebao bi trajati najmanje do 20. siječnja. Administracija Donalda Trumpa već je izazvala negodovanje demokrata, ali i nekoliko republikanaca u Kongresu jer je postavljanje roka za objavu dokumenata izazvalo sumnju u kršenje zakona.

Ministarstvo pravosuđa brani svoje postupanje.

"Imamo odvjetnike koji rade danonoćno kako bi pregledali i napravili zakonski potrebne redakcije za zaštitu žrtava, a dokumente ćemo objaviti čim to bude moguće", poručili su iz ministarstva na društvenim mrežama. Međutim, otkrivanje da je tek manji dio dokumenata objavljen dodatno je zakompliciralo objavu.

Sve zbog žrtvi

Nakon početnog puštanja 19. prosinca, neke su fotografije uklonjene iz online kolekcije zbog, kako je ministarstvo navelo, moguće prisutnosti informacija o žrtvama.

Jedna je fotografija prikazivala ormarić s otvorenim ladicama u kojima su se nalazile druge slike, uključujući i barem jednu Donalda Trumpa.

Todd Blanche, zamjenik glavnog tužitelja, objasnio je da je slika uklonjena ne radi zaštite predsjednika, već zbog provjere je li prikazivala bilo koju žrtvu. Kasnije je slika vraćena u kolekciju.

