Dijete u Zagrebu upaljačem zapalilo dječaka (12): Morao je na transplantaciju kože

Jedno dijete na Štefanje je upaljačem zapalilo dječaka (12) u domskom dijelu Centra za odgoj i obrazovanja Slave Raškaj u Zagrebu, piše Jutarnji list.

Dječak je zadobio opekline trećeg stupnja te je bio na operaciji transplantacije kože. Operirao ga je dr. Mario Kurtanjek, specijalist dječje kirurgije, koji poručuje da je 12-godišnjak dobro i da se nalazi na odjelu: "Kod nas je sedam dana i dosad smo imali nekoliko operativnih zahvata, no ovaj današnji bio je najkompleksniji. Riječ je o teškim tjelesnim ozljedama, no, osim ožiljaka, očekujemo potpuni oporavak u smislu funkcionalnosti stopala".

Oglasila se ravnateljica

Jutarnji se poziva na objavu Daniele Rac Kolarić, majke djevojčice koja u Centru pohađa školu, a događaj je potvrdila i ravnateljica Jelena Grabovac. "Dječak je zapalio madrac drugog djeteta koje je spavalo. Srećom, druga djeca su reagirala, jer tko zna što bi bilo", govori Rac Kolarić, koji inače i sama vodi spor s Centrom zbog, kako navodi, diskriminacije i nezakonite organizacije rada.

Ravnateljica kaže da "mama nema mira pa piše iako njezino dijete uopće nije u tom odjelu" pa dodaje da je ozlijeđeno dijete sada super te da mu je pomoć bila pružena po protokolu.

Na pitanje otkuda djeci upaljač, Grabovac ističe da su ga slučajno uzeli. "Ni oni sami ne znaju gdje su ga našli. Stariji je pušio, mlađi uzeo", navodi ravnateljica i dodaje da mlađe dijete "baš ima problema".

Što kaže policija?

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o događaju, doznaje Jutarnji. Nakon što su izašli na teren, obavili su očevid, a kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je dvoje djece mlađe od 14 godina upaljačem izazvalo požar pokrivača koji se proširio na donji dio madraca i krevet u kojem je spavalo treće dijete, također mlađe od 14 godina koje je u toj vatri zadobilo opekline stopala i prstiju noge.

S obzirom na to da se radi o maloljetnicima, koji zbog dobi nisu kazneno dogovorni, o svemu je izviješteno Općinsko državno odvjetništvo za mladež u Zagrebu.