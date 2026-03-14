Umro je gitarist Motörheada Phil Campbell. U bendu je bio gotovo od samih početaka

Gitarist Motörheada Phil Anthony Campbell umro je u dobi od 64 godine nakon "duge i hrabre borbe" na intenzivnoj njezi. Velška rock zvijezda "mirno" je umrla u petak navečer nakon složene, velike operacije, navodi se u priopćenju obitelji.

"S velikom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog oca, Philipa Anthonyja Campbella, koji je sinoć mirno preminuo poslije duge i hrabre borbe na intenzivnoj njezi nakon složene, velike operacije", stoji u priopćenju koje je u subotu podijeljeno na Facebooku.

"Phil je bio odan suprug, divan otac i ponosan i voljen djed, od milja poznat kao 'Bampi'. Svi koji su ga poznavali jako su ga voljeli i jako će nam nedostajati. Njegova ostavština, glazba i uspomene koje je stvorio s toliko ljudi živjet će zauvijek."

Motorhead se oprostio od Campbella u objavi na Instagramu, navodeći da je bio "divan gitarist i glazbenik" koji je imao "Motorhead u venama".

Motorhead je 1975. godine osnovao basist i pjevač Lemmy, čije je pravo ime bilo Ian Kilmister. Bend je postao jedan od pionira heavy metal glazbe u Britaniji s nizom albuma koji su se našli na top 10 ljestvicama, uključujući hit iz 1980. "Ace Of Spades", "No Sleep Til Hammersmith" iz 1981. i "Ironfist" iz 1982.

Campbell se pridružio bendu 1984. i ostao u njemu do raspada 2015. nakon Lemmyjeve smrti. Bio je drugi najdugovječniji član Motorheada nakon osnivača. Nakon raspada benda nastavio je snimati i nastupati sa sastavom Phil Campbell and the Bastard Sons, u kojem su svirali i njegovi sinovi.

